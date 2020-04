El presidente mexicano se hace confianzudo con la madre de “El Chapo” una “bofetada” a los combatientes del crimen

EL PASO, Texas ( Informe fronterizo ) –Más de dos semanas después del hecho, algunos observadores estadounidenses aún encuentran impactantes las imágenes: el presidente de México se acercó a un SUV blanco para estrechar la mano de la madre del narcotraficante más infame del mundo.

Este video de un teléfono celular anónimo muestra al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estrechándole la mano a Consuelo Loera, madre del señor de la droga encarcelado del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Los subtítulos son del portal de noticias mexicano Milenio.

“No salgas. Te saludo. Sí, recibí tu carta. Sí, sí, recibí tu carta ”, le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a la anciana dentro del vehículo, luego asiente y levanta la mano izquierda en un gesto de despedida.

Por qué, exactamente, el presidente se esforzó por consolar a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Badiraguato, Sinaloa, una ciudad conocida como el lugar de nacimiento del cartel de la droga de Sinaloa, sigue siendo un misterio para muchos y un insulto para algunos .

El video del acto que circula ampliamente en los teléfonos celulares es una bofetada para los agentes antinarcóticos tanto en México como en los Estados Unidos, y deja al público preguntándose si ese país quiere luchar contra los carteles de la droga o ser amigo de ellos. Varios analistas entrevistados por Border Report.

“Tiene que ser una verdadera trituradora de la moral para las fuerzas mexicanas que intentan combatir a estos carteles, arriesgando sus vidas por hacerlo. La óptica de eso es terrible, desde mi punto de vista ”, dijo Scott Stewart, ex vicepresidente de análisis táctico de Stratfor, un grupo de seguridad privada con sede en Austin.

“El episodio claramente socava la credibilidad de la guerra de México contra las drogas”, agregó Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

Dicha credibilidad ya estaba maltratada por las acusaciones de que altos funcionarios de gobiernos mexicanos anteriores habían estado trabajando con el cartel de Sinaloa, dijo. Eso incluye al jefe de seguridad del régimen de Felipe Calderón de 2006-2012. Genaro García Luna está encarcelado y en espera de juicio en los Estados Unidos en relación con dicha colusión.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (izquierda), habla en el inicio de una nueva carretera en Badiraguato, Sinaloa, el 29 de marzo. (Foto cortesía del Gobierno de México)

López Obrador descarta el encuentro del 29 de marzo con Consuelo Loera diciendo que solo estaba siendo educado.

“La señora vive allí y fue a (la reunión) donde tuvimos la explicación sobre el camino (en construcción) y me dijeron que estaba allí y quería saludarme y me bajé del (SUV) y me saludaron”. Le dijo a los periodistas en la Ciudad de México un día después, según una transcripción de la entrevista .

“ […] (Ella es) una adulta mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo, y lo volvería a hacer. A veces tengo que estrecharme la mano porque ese es mi trabajo, incluidos los de los delincuentes de cuello blanco que siguen siendo respetables. ¿Cómo no voy a (darle mi mano) a una dama? ¿Cómo voy a dejar que cuelgue su mano?

Pero las cosas pueden no ser tan simples. El video muestra a López Obrador iniciando el contacto; La mano de Loera nunca estaba “colgando”. Y, los analistas dicen que esta no es la primera vez que López Obrador ha estado en Badiraguato.

Tony Payan

“Ha estado allí al menos dos veces antes”, dijo Tony Payan, director del Centro para Estados Unidos y México en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice.

“Parece muy cómodo en un lugar que tú y yo no visitaríamos. Ese lugar está tan vigilado por el cartel de Sinaloa que si tú y yo nos presentamos, completos extraños, seríamos detectados de inmediato y así sucesivamente “.

El cartel de Sinaloa es conocido por torturar y ejecutar informantes o espías.

Sin embargo, López Obrador parece sonriente y mareado, tratando a Loera como si fuera un miembro de la familia. “Él se acercó a ella y le estrechó la mano y luego dijo: ‘Oh, recibí tu carta, te responderé’, con el tipo de familiaridad que usarías con tu propio padre”, dijo Payan.

El presidente dijo a los periodistas en la Ciudad de México que “la carta” era una súplica de Loera, de 92 años, para que hablara bien y pudiera visitar a su hijo en una prisión federal en los Estados Unidos.

Un hombre supuestamente identificado como “El Chapo”, el hermano de Guzmán se encuentra en el fondo en una línea de comida con el Presidente.

“Como toda madre, todavía no conozco a una madre que acepte la culpa de su hijo, sienten un amor especial y sublime por sus hijos”, dijo López Obrador. “Así que no lo ha visto en cinco años y no quiere morir sin verlo y me está pidiendo ayuda con los requisitos para que el gobierno de los Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y yo ( ayuda).”

Sin embargo, el portal de noticias de la Ciudad de México Milenio dice que el presidente recibió tres cartas de Loera. Una fechada el 14 de febrero de 2019, solicitó ayuda con la visa de los Estados Unidos; uno de julio de 2019 le pidió que trajera “El Chapo” a México porque su extradición era “ilegal”; y uno fechado el 20 de marzo de este año le informa que Estados Unidos le negó la visa y lo insta a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que su hijo pueda cumplir el resto de su condena en una cárcel mexicana.

Una foto de teléfono celular separada muestra al presidente, vistiendo la misma ropa, en una línea de comida supuestamente en la misma ciudad con un hombre en el fondo que parece parecerse al hermano de Guzmán, Aureliano. Incluso si no lo es, “no hay forma de aprovechar la ventaja política de ser visto con los narcos en Sinaloa”, dijo Payan.

El presidente nacional del principal partido de oposición ya expresó su preocupación por la relación del presidente con la familia Guzmán Loera y si eso influyó en la liberación del hijo de El Chapo. “Presidente, su saludo al hijo del Chapo Guzmán enfurece a todos, muestra falta de respeto por las víctimas de los narcotraficantes y las Fuerzas Armadas que arriesgan sus vidas por nuestra seguridad. Es urgente que expliques tus lazos con esa familia ”, dijo el presidente del comité ejecutivo del Partido de Acción Nacional, Marko Cortés.

Y uno de los abogados mexicanos de la familia Guzmán, José Luis González Meza, le dijo a la reportera del Grupo Fórmula Azucena Uresti que “El Chapo” ha dado instrucciones para asegurarse de que López Obrador no sufra daños cada vez que visite Sinaloa.

“¿Por qué le haríamos daño? Él es el hombre que vino a cambiar este país ”, dijo el abogado José Luis González a Grupo Formula.

Vista de una entrada que dice “Bienvenido a Badiraguato” en Badiraguato – ciudad natal del mafioso mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán – en el estado de Sinaloa, México, el 8 de febrero de 2019. (RASHIDE FRIAS / AFP vía Getty Images)

Trump cobrará el ‘cheque en blanco’ de México apuntando a los carteles

Antes de la caída de Guzmán, el cartel de Sinaloa era la principal organización de contrabando de drogas en el mundo. El grupo traficaba marihuana mexicana, metanfetamina y heroína y cocaína colombiana en cantidades de varias toneladas a los Estados Unidos, según varias acusaciones en los Estados Unidos que llevaron a su condena .

Su intento de controlar el tráfico de drogas en México condujo a una guerra sangrienta con el cartel de Juárez en la década de 2000. La última organización fue prácticamente eliminada durante esa pelea. Agregar combustible al fuego fue un esfuerzo concertado de la administración de Calderón para arrebatar el control del país de los carteles de la droga. Según los analistas, el recuento de cuerpos se disparó pero las drogas siguieron fluyendo hacia el norte.

Guzmán fue arrestado en México en varias ocasiones y estalló al menos dos veces. Finalmente fue extraditado a los Estados Unidos en 2017 y fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Nueva York. Desde entonces, otras pandillas como el Cartel Jalisco New Generation (CJNG) han ganado prominencia y el cartel de Juárez está regresando como “La Línea” en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, el cartel de Sinaloa sigue siendo un enemigo que el gobierno mexicano preferiría no enfrentar, según los analistas.

El 26 de octubre, una unidad del ejército arrestó a uno de los hijos de El Chapo, Ovidio Guzmán, en la capital del estado de Sinaloa, Culiacán. El cartel organizó una respuesta rápida y rabiosa en la que la unidad fue acorralada, policías, soldados y civiles fueron baleados y decenas de vehículos y estructuras fueron incendiadas.

El gobierno liberó al hijo de El Chapo mientras el país miraba en estado de shock.

“De repente está esta operación, parece tener éxito, el hombre (Ovidio Guzmán) es atrapado, luego es liberado después de que el cartel responde con violencia”, dijo Payan. “No creo que (el presidente López Obrador) no lo supiera. Creo que personalmente dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán. No tengo dudas de que lo llamaron: ‘Oye, tenemos esta situación, ¿qué hacemos?’ Y él dijo: ‘Déjalo ir. No vamos a participar en esta gran pelea en Culiacán, se va a incendiar ‘. Lo dejó ir. Paz y amor. Estoy seguro de que eso fue lo que hicieron “.

El episodio aún puede estar fresco en la mente del presidente y es por eso que hizo un gesto de buena voluntad hacia la madre de El Chapo, dijo Payan.

“Los carteles tienen la capacidad de hacer que su vida sea miserable o, alternativamente, tienen formas en que pueden contener la violencia más espantosa si el gobierno mira para otro lado y hay al menos un acuerdo implícito de que ‘está bien, miraré de otra manera, pero ustedes lo mantienen bajo ‘”, dijo Payan. “La pregunta es ¿por qué el presidente mismo lo haría él mismo? Por lo general, envías a alguien a hablar con los carteles para entender lo que quieren. ¿Pero por qué pondrías tu propia reputación, tu imagen en juego?

Isacson de WOLA está de acuerdo en que es probable que el presidente haya “sentido la necesidad de enviar un mensaje de buena voluntad al cartel de Sinaloa” para evitar el derramamiento de sangre, de ahí el apretón de manos y permitirse ser fotografiado y grabado en video.

“En décadas pasadas, los gobiernos mexicanos supuestamente mediaron entre grupos del crimen organizado, permitiéndoles tener dominio sobre áreas específicas. Esa era una forma de mantener la violencia baja porque no habría una competencia sangrienta por territorio “, dijo. “Las tasas de delitos violentos bajaron a mediados de la década de 2010 después de que Sinaloa obtuviera el monopolio de Tijuana, Juárez y otros lugares. No sé si eso es lo que busca López Obrador aquí. Sinaloa después del Chapo es mucho más débil, y el Cartel de Jalisco ahora es al menos tan fuerte, pero es una posible explicación “.

Los expertos dicen que no esperan que López Obrador le pida a Estados Unidos que devuelva “El Chapo” a México porque, de todos modos, los estadounidenses no lo permitirían. En cuanto a la posición de México con la Casa Blanca después de este episodio, Payan dijo que la administración Trump en este punto puede estar lista para ponerse al día con los carteles.

“Mi opinión es que Trump va a cobrar el cheque en blanco que acaba de dar a México en el acuerdo petrolero (OPEP) al exigir que México permita una mayor presencia de personal antidrogas estadounidense y posiblemente incluso militar en la lucha contra los carteles en México”. dijo Payan, quien también es profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ex profesor de ciencias políticas en la Universidad de Texas en El Paso.

Se refería al recorte de la producción de petróleo de este mes exigido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de sus miembros y aliados. México aceptó algunos recortes, pero confió en que la administración Trump hiciera sus propios recortes en nombre de México.

“Trump dijo que México pagará a un precio que se nombrará más tarde”, dijo Payan. “Ese es el apalancamiento que Washington estaba buscando para decir, ‘Tienes que aceptar la presencia de estadounidenses en el terreno que van a hacer el trabajo por ti’. Y no tengo dudas de que él (López Obrador) cederá en la forma en que lo hizo en el comercio (aceptó más contenido de América del Norte en la producción de automóviles en el TLCAN 2.0) y en el tema de los inmigrantes (aceptando deportados de terceros países). Creo que eso es lo que viene “.

