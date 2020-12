El presidente inaugural de Biden dice que se quede en casa para su juramento mientras los partidarios de Trump celebran una virtual 'segunda inauguración'

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

WASHINGTON (Nexstar): no hay multitudes ni grandes celebraciones. La inauguración de los próximos meses no se parecerá a ninguna otra.

“He visto estas cosas durante mucho, mucho tiempo, luego, de repente, puedes presidirlo y estás en medio de una pandemia, déjame decirte cómo es eso”, dijo el representante de SC Jim Clyburn (D -SC) dijo.

El viejo amigo del presidente electo Joe Biden, el congresista de Carolina del Sur Jim Clyburn, está a cargo de planificar la inauguración durante una pandemia mundial.

Clyburn dijo que tuvo que decirle a su propia familia y amigos que le pedían boletos para quedarse en casa.

“No habrá entradas para el público. Solo habrá una para los miembros del Congreso. Eso es lo que hace que esto sea tan surrealista”.

Clyburn me dijo que no solo les pide a los miembros de su familia que se queden en casa, les pide a todos los estadounidenses que no viajen a Washington DC

“Puedes quedarte en casa en pijama y estar abrigado”, dijo Clyburn.

Clyburn dijo que la inauguración del 20 de enero será similar a la Convención Nacional Demócrata de este verano, principalmente en línea.

“Entonces, si vieron la Convención Nacional Demócrata o si la disfrutaron como yo, entonces verán esta inauguración de la misma manera”.

La inauguración de Biden no es lo único que se vuelve virtual.

Los partidarios del presidente Trump están planeando su propia “segunda inauguración” virtual el mismo día.

El presidente sigue luchando por revocar los resultados electorales y más de 25.000 de sus seguidores se han sumado a este grupo privado de Facebook.

No se sabe si el presidente Trump planea asistir a cualquiera de los eventos en persona o en línea.