El portavoz de Trump dice que los hombres armados fuera del lugar de votación de St. Pete no fueron contratados por campaña

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Un portavoz de la campaña de Trump dice que dos hombres vestidos como guardias de seguridad armados que se instalaron en una carpa afuera de un lugar de votación anticipada en el centro de San Petersburgo no fueron contratados por la campaña.

Thea McDonald, subsecretaria de prensa nacional para la campaña de Trump, dijo a 8 On Your Side: “La Campaña no contrató a estas personas ni la Campaña les indicó que fueran al lugar de votación”.

Julie Marcus, supervisora de elecciones del condado de Pinellas, le dijo a 8 On Your Side que los hombres instalaron una carpa afuera de un sitio de votación anticipada el miércoles y afirmaron estar con la campaña de Trump.

“El alguacil [Bob Gualtieri] me dijo que las personas que vestían estos uniformes de seguridad le habían indicado a los oficiales del alguacil que pertenecían a una empresa de seguridad autorizada y ellos indicaron —y esto aún no se ha confirmado— que fueron contratados por Trump. campaña ”, dijo Marcus en una entrevista en video con Chip Osowski de 8 On Your Side el miércoles por la noche.

La supervisora de elecciones del condado de Pinellas, Julie Marcus, habló con Chip Osowski de 8 On Your Side en una entrevista en video desde su casa el miércoles por la noche.

Marcus, una republicana, se postula para mantener su puesto como supervisora ​​después de ser nombrada en mayo de este año por el gobernador republicano Ron DeSantis. Gualtieri, también republicano, también se postula para la reelección.

“El sheriff y yo nos tomamos esto muy en serio”, dijo Marcus. “La intimidación de los votantes, disuadir a los votantes de votar, impedir la capacidad de un votante para emitir su voto en esta elección es inaceptable y no se tolerará de ninguna forma o forma. Así que anticipamos muchas cosas en esta elección. No solo la ciberseguridad, sino la seguridad física, y teníamos un plan en marcha y lo ejecutamos “.

En el primer debate presidencial el mes pasado, el presidente Trump alentó a sus seguidores a ir a las urnas para ver lo que sucede allí.

“Insto a mis seguidores a que vayan a las urnas y observen con mucha atención”, dijo Trump. “Porque eso es lo que tiene que suceder. Les estoy exhortando a que lo hagan “.

El alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, habló con News Channel 8 el martes sobre sus planes para frustrar cualquier posible intimidación a los votantes. Dijo que ha estado trabajando en estrecha colaboración con la supervisora ​​de elecciones de Pinellas, Julie Marcus, para que los lugares de votación sean seguros.

“No quiero profundizar demasiado en los detalles porque estamos tratando de equilibrarlo”, dijo Gualtieri al reportero político de 8 On Your Side, Evan Donovan. “Pero diré que es una combinación de personal uniformado que estará en el área y también usaremos personal encubierto solo para monitorear la situación”.

Dustin Chase, supervisor adjunto de elecciones en el condado de Pinellas, le dijo a 8 On Your Side que los hombres se instalaron frente a la Oficina del Supervisor de Elecciones en el edificio del condado, que se encuentra en 501 First Ave. North.

Marcus le dijo a 8 On Your Side que Gualtieri planea tener una presencia adjunta específicamente fuera de ese lugar de votación el jueves.

Los diputados de la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas llegaron al lugar de votación el miércoles y hablaron con los guardias, quienes dijeron que fueron contratados por la campaña de Trump y dijeron que saldrían mañana en el lugar de votación anticipada.

Es ilegal en el estado de Florida llevar un arma a un lugar de votación, y Gualtieri dice que tampoco se permitirá la intimidación.

La campaña de Joe Biden emitió una declaración contra las tácticas de intimidación de votantes en Florida.

“En los Estados Unidos de América, no podemos y no toleraremos ningún comportamiento que pueda intimidar a los votantes de participar en nuestra democracia. Nuestro país defiende la libertad, la libertad y la democracia, y estas tácticas de miedo no tienen cabida en nuestro estado. Está claro que los que corren asustados intentarán cualquier cosa en las últimas semanas de las elecciones. No hay excusas para este comportamiento. Estamos comprometidos a asegurarnos de que todos los floridanos puedan votar y que se cuenten todos los votos ”.

