El polémico parque de animales que alguna vez fue propiedad de ‘Tiger King’ cierra luego de que se suspendiera la licencia al propietario

WYNNEWOOD, Oklahoma ( KFOR ) – El controvertido parque de animales exóticos Greater Wynnewood, una vez propiedad del autoproclamado “Rey Tigre” Joe Exotic, ha cerrado al público después de que el USDA suspendiera la licencia de exhibidor del actual propietario del zoológico Jeff Lowe.

El sitio web del USDA muestra que la licencia de expositor de Lowe’s fue suspendida el lunes 17 de agosto.

Lowe publicó un comunicado en la página de Facebook de Greater Wynnewood Exotic Animal Park , el martes por la noche, anunciando que su licencia fue suspendida y que cerrará el zoológico.

Dijo que el USDA suspendió su licencia durante 21 días por lo que describió como una “letanía de falsedades”. También acusó al USDA de ceder ante la presión de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

“Tenga la seguridad de que todos los animales seguirán recibiendo un cuidado excelente y, en consecuencia, ya no estarán sujetos a las inspecciones del USDA ni a los espías de PETA”, dijo Lowe. “Nuestro nuevo parque será, al menos en el futuro previsible, un set de filmación privado para contenido televisivo relacionado con Tiger King para servicios de cable y transmisión”.

Un tribunal de distrito de Indiana ordenó recientemente a Lowe que entregue los registros veterinarios de los leones que supuestamente no estaban siendo tratados adecuadamente en el zoológico.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Garvin y los funcionarios del USDA comenzaron a investigar el zoológico después de recibir un informe formal que incluía fotos que mostraban a un león con las orejas cubiertas de moscas y a otro con las puntas de las orejas cubiertas de sangre.

Los funcionarios de PETA dijeron que las fotos mostraban que los leones sufrían de “ataque de moscas”, una condición en la que las moscas, generalmente atraídas por los excrementos de animales sin limpiar, muerden a otros animales y los ponen huevos. Luego, los gusanos eclosionados comen la piel.

El parque exótico Greater Wynnewood, también conocido como el zoológico GW, fue anteriormente propiedad de Joseph Maldonado-Passage, conocido como Joe Exotic. Maldonado-Passage también se dio a sí mismo el apodo de ‘Rey Tigre’.

Maldonado-Passage cumple actualmente una condena de 22 años de prisión por intentar contratar a alguien para asesinar a la activista por los derechos de los animales Carole Baskin, propietaria de Big Cat Animal Rescue.

Lowe tomó posesión del zoológico GW de Maldonado-Passage, pero una decisión judicial del 1 de junio otorgó a Baskin la propiedad de la tierra del condado de Garvin donde se encuentra el zoológico. El juez Scott Palk ordenó al parque de animales exóticos Greater Wynnewood desalojar la propiedad dentro de 120 días y entregar el control a Big Cat Rescue Corp.

La caída de Maldonado-Passage, incluido el drama entre Maldonado-Passage, Baskin y Lowe, quedó documentada en el popular documental de Netflix ‘Tiger King’.

La declaración completa de Lowe’s sobre el cierre del zoológico es la siguiente:

“El fenómeno del Rey Tigre definitivamente ha cambiado nuestras vidas de muchas maneras. Nos ha atraído más atención de la que cualquier ser humano merece. Bueno y malo. Nos ha convertido, y probablemente continuará, convirtiéndonos en el blanco de todos los locos y locos de los derechos de los animales en el mundo. Mundo, pero estamos preparados. También nos ha proporcionado una fuente de ingresos insondable. Ingresos que garantizarán el cuidado a largo plazo de nuestros animales y nos permitirán ser muy selectivos en el futuro. A partir de hoy, hemos decidido cerrar el antiguo zoológico con efecto inmediato. Si cierra definitivamente el zoológico de Wynnewood, perderé mi licencia de expositor del USDA. La misma agencia que le ha dado a mis instalaciones cinco inspecciones perfectas consecutivas, ahora se ha plegado a las presiones de PETA y continúa haciendo acusaciones falsas en mi contra. Sospechosamente, menos de 24 horas después de que me comuniqué con el USDA para perder voluntariamente mi licencia, me notifican que suspenderán mi licencia por 21 días por una letanía de falsedades. En el estado de Oklahoma, la propiedad de animales exóticos es perfectamente legal. Tenga la seguridad de que todos los animales seguirán recibiendo un cuidado excelente y, en consecuencia, ya no estarán sujetos a las inspecciones del USDA ni a los espías de PETA. Nuestro nuevo parque será, al menos en el futuro previsible, un set de filmación privado para contenido televisivo relacionado con Tiger King para servicios de cable y transmisión. De hecho, esta fue una decisión que tomamos hace más de un mes y fue la gran noticia de la que hablamos en Facebook hace un par de semanas. ¡Gracias a todas las personas que han visitado el zoológico de Wynnewood a lo largo de los años! Les damos las gracias a todos desde el fondo de nuestro corazón. ¡Con efecto inmediato, estamos cerrados al público! ” Jeff Lowe, Parque de animales exóticos Greater Wynnewood

