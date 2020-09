El panel de control COVID-19 administrado por residentes realiza un seguimiento de los casos en las escuelas del condado de Manatee

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE MANATEE (WFLA) – El condado de Manatee fue el primer distrito escolar en el área de Tampa Bay en reabrir escuelas hace dos semanas y media. En ese período de tiempo, se han confirmado casos de COVID-19 en más de 20 escuelas, pero nadie sabe exactamente cuántas personas se han visto afectadas.

En este momento, los mensajes se envían a los padres alertándolos sobre los casos de COVID-19, pero solo en la escuela de sus hijos. Los mensajes son vagos y no incluyen números, solo términos generales que incluyen “un par de casos” o exposiciones directas “.

Para Palmetto High School, el término ‘exposiciones directas’ significaba que más de 100 estudiantes eran enviados a casa a cuarentena después de haber estado potencialmente expuestos al COVID-19.

El director de la escuela envió un mensaje actualizado usando el término “anormal” al describir el número de estudiantes afectados.

Aquí está parte del mensaje:

Familias y Empleados de Palmetto High School – Los llamo para actualizarlos sobre un caso confirmado de COVID-19 en nuestro campus del que les informé por primera vez ayer.



El caso resultó en un número anormal de estudiantes que fueron puestos en cuarentena de nuestro campus por un período de 14 días. La razón del número de estudiantes puestos en cuarentena se debió al hecho de que la escuela no tenía tablas de asientos actualizadas de cada clase. Como resultado, el epidemiólogo del Departamento de Salud, trabajando en conjunto con el Centro de Operaciones del Distrito, no pudo identificar claramente a los estudiantes que tuvieron Exposición Directa al caso confirmado.

Algunos padres sintieron que merecían conocer los números, para poder tomar decisiones por ellos mismos y sus familias.

Los funcionarios del distrito escolar le dijeron anteriormente a 8 On Your Side que no se podían divulgar los detalles específicos debido a preocupaciones de HIPAA.

Algunos sienten que no es un problema de confidencialidad, sino más bien un problema de transparencia.

“No estamos pidiendo nombres de personas, pero queremos saber cuántos casos hay, cuántas personas se ven afectadas, cuántas personas están en cuarentena. Si son dos, si son 20, si son 200, el el público merece saber, los padres merecen saberlo “, dijo Jessica Patterson, madre del condado de Manatee. “Los números son números. Estamos obteniendo números del estado. El distrito dio números durante todo el verano; sabíamos que 350 empleados se vieron afectados durante el verano. Se trata solo de transparencia”, continuó.

Los residentes del condado de Manatee ahora han tomado el asunto en sus propias manos. Un grupo local ha creado una base de datos en línea para rastrear los casos de COVID-19 en las escuelas del condado de Manatee. Los padres pueden visitar la página web y enviar los mensajes que reciben del distrito de forma anónima.

Le preguntamos a ‘Alertas de COVID proporcionadas por la comunidad en las escuelas de Manatee’ por qué sentían la necesidad de crear la página. Esta fue su respuesta:

“Sentimos que la página era un recurso necesario porque hasta ahora, nuestro distrito no proporciona ningún tablero o página web en su sitio que comparta toda esta información en un solo lugar para el acceso público. En este momento, las escuelas solo envían alertas a sus miembros (empleados o familias) y eventualmente reportados por fuentes de noticias locales. Parece que lo que está en los informes oficiales se retrasa un poco en el envío de los avisos. Además, nuestro distrito no proporciona ningún número relacionado con los casos confirmados. No dicen nosotros cuántas “exposiciones directas” identificadas mediante el rastreo de contactos se nos ha dicho que aíslemos. Tenemos entendido que las leyes de privacidad de los sitios del distrito, aunque no podemos encontrar una base legal para no proporcionar un número total de personas afectadas por cada caso confirmado en nuestros campus Creemos que este es un detalle importante para comprender el alcance del impacto de COVID-19 en las reaperturas de nuestra escuela. Por ejemplo: 20 personas tuvieron que aislarse debido a exposiciones directas d urante las dos primeras semanas de escuela? ¿O tienes 200? ¿O más? Una vez más, cuanto más sabemos como comunidad, más informadas pueden estar nuestras decisiones personales “.

El Dr. Scott Hopes, miembro de la Junta Escolar, está de acuerdo en que los números deben ser revelados a las familias.

“Lo quieren, se lo merecen y lo necesitan. En la salud pública, no se logra un cambio de comportamiento a menos que proporcione información. La gente basa sus decisiones en la información que recibe y parece haber un tira y afloja ahora mismo entre el departamento de salud, creo que a nivel estatal y local con respecto a la difusión de información ”, dijo el Dr. Hopes.

El Dr. Hopes dice que, como funcionario electo, él y otros miembros de la junta tienen la obligación de mantener informados a los electores.

“No vamos a divulgar ninguna información confidencial. No vamos a divulgar ninguna información de salud privada, pero con respecto a estadísticas simples de cuántos miembros del personal han estado expuestos o han dado positivo en la prueba en nuestro sistema escolar y los estudiantes que están casos conocidos y el número de estudiantes que han sido enviados a cuarentena debido al contacto con un caso conocido … que no revela ninguna información confidencial o patentada y el público tiene derecho a saberlo. Como epidemiólogo, no voy a retener información que debe ponerse a disposición del público para que puedan tomar las decisiones adecuadas para la salud y seguridad de sus familias ”, dijo el Dr. Hopes.

El Dr. Hopes le dice a 8 On Your Side que el distrito está trabajando en el desarrollo de un panel de control COVID-19 en línea. “Un tablero para empleados y miembros del personal que se conectará al sistema de seguimiento para que podamos informar al público cuando tengamos casos en el campus”, dijo el miembro de la junta escolar.

