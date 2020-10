El New England Journal of Medicine rompe la tradición y critica el manejo de COVID-19 por parte de la administración Trump

TAMPA (NEXSTAR) – La revista médica más prestigiosa del mundo ha roto con la tradición y, por primera vez en sus 208 años de historia, ha publicado un editorial político, criticando el manejo del coronavirus por parte de la administración Trump.

El New England Journal of Medicine no respaldó específicamente al exvicepresidente Joe Biden, pero dejó muy en claro sus sentimientos sobre el manejo de la crisis por parte del presidente Donald Trump, diciendo que “la magnitud de este fracaso es asombrosa”.

El editorial, que fue firmado por todos los editores de la revista, decía: “En lugar de confiar en la experiencia, la administración ha recurrido a ‘líderes de opinión’ desinformados y charlatanes que ocultan la verdad y facilitan la promulgación de mentiras descaradas”.

“La magnitud de este fracaso es asombrosa”. El diario Nueva Inglaterra de medicina

El Dr. Eric Rubin, editor en jefe, dijo al New York Times : “Debe quedar claro que no somos una organización política, pero casi todas las semanas en nuestra reunión editorial habría una nueva indignación. ¿Cómo no hablar en un momento como este? “

El editorial sigue una decisión similar de la revista Scientific American, que respaldó a Biden en el primer respaldo presencial en sus 175 años de historia.

El editorial perdonó a algunos de los gobernadores de la nación, señalando: “Los gobernadores han variado en sus respuestas, no tanto por partido como por competencia. Pero cualquiera que sea su competencia, los gobernadores no tienen las herramientas que controla Washington. En lugar de utilizar esas herramientas, el gobierno federal las ha socavado “.

La revista terminó el editorial con un llamado al cambio, diciendo: “Cuando se trata de la respuesta a la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, nuestros líderes políticos actuales han demostrado que son peligrosamente incompetentes. No deberíamos ayudarlos y permitir la muerte de miles de estadounidenses más permitiéndoles mantener sus trabajos “.

Solo ha habido otros cuatro editoriales firmados colectivamente por todos los editores de la revista en el pasado reciente, según CNN : uno en 2014 sobre anticoncepción , un obituario ese mismo año para un ex editor en jefe, un editorial de ese año sobre estándares. -of-care research y un editorial en 2019 sobre el aborto.

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy