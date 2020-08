El negocio de Lakeland capacita a los empleados en técnicas de reducción de escala a medida que continúa el mandato de máscara

LAKELAND, Florida (WFLA) – Con el mandato de la máscara de la Ciudad de Lakeland extendido por al menos otro mes, las conversaciones sobre la disminución de las confrontaciones potenciales continúan en las empresas de Lakeland.

Los comisionados de la ciudad de Lakeland votaron para extender el mandato de la máscara hasta el 8 de septiembre.

Residentes descontentos llamaron a la reunión de la comisión de la ciudad de Lakeland el lunes para persuadir a los comisionados para que maten el mandato.

“No apreciamos el hecho de que estás tratando de correr por esta ciudad como perros con bozales”, dijo una persona que llamó.

“Si quieres usar una máscara en público, adelante, pero no me obligues”, dijo otro.

“Los dueños de negocios son vistos como los malos, ya que son los ejecutores de esta orden”, dijo una persona que llamó.

Chasity Sorrell, supervisora de Black & Brew Coffee House y Bistro en Lakeland, sabe todo acerca de ser un “ejecutor”.

“Se trata de mantener una sonrisa en tu rostro, mantener una voz tranquila y hacerles saber que solo estás aquí para mantenerlos a salvo”, dijo.

Sorrel se llama a sí misma un “intermediario” entre una ordenanza de la ciudad que no aprobó y los clientes que no quieren cumplirla.

“Me ha enseñado mucho sobre los gestos de nuestros clientes. La forma en que te acercas a ellos es todo”, dijo.

Aprendió esa habilidad de las lecciones de desescalada impartidas por Chris McArthur, el dueño de Black & Brew.

“Hemos tenido situaciones en las que se ha gritado a los empleados. Pero nuestros empleados han hecho un gran trabajo para reducir la escala, no discutir, escuchar al cliente ”, dijo. “Básicamente, se refuerza la idea de que la amabilidad generalmente puede desarmar al cliente más gruñón”.

McArthur le dice a 8 On Your Side, más allá de las lecciones iniciales de desescalada, les recuerda a sus empleados varias veces a la semana que observen su lenguaje corporal, su tono y su volumen al recordar a los clientes que usen máscaras.

“La idea era ayudar a nuestro personal a comprender cómo manejar situaciones antes de que explotara en algo que podría ser potencialmente peligroso”, dijo.

La Dra. Joy Jackson, directora del Departamento de Salud del Condado de Polk, dijo a los comisionados que está complacida con las tendencias actuales de coronavirus en el Condado de Polk y Lakeland.

La tasa de positividad, el porcentaje de resultados de la prueba COVID-19 que son positivos y las hospitalizaciones están mejorando, dijo.

“La investigación está favoreciendo el uso de máscaras individuales, así como las políticas con máscara universal”, dijo a los comisionados antes de su votación el lunes. “Si me saliera con la mía, me gustaría que no hiciéramos cambios porque creo que estamos logrando ganancias significativas”.

Lakeland Regional Health informa una tasa más baja de aumento en los casos de COVID-19 en las últimas semanas.

“Creo que podemos atribuir gran parte de eso a un mayor número de residentes que desaceleran la propagación del virus usando máscaras”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Lakeland Regional Health, Elect Danielle Drummond, MS, FACHE. “Continuaremos monitoreando nuestros casos y hospitalizaciones y colaborando con los funcionarios de la ciudad y el condado para que puedan continuar tomando decisiones informadas en el futuro”.

Ella dijo que el hospital está agradecido de que la comisión continuara con el mandato de la máscara.

ÚLTIMAS NOTICIAS: