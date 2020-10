El motel 'Invivible' de Pasco es nivelado después de la investigación de 8 On Your Side

CONDADO DE PASCO, Florida (WFLA) – Durante años, Alisa Griffin se ha preguntado cuándo terminará. Vive al otro lado de la calle del Travel Inn, en New Port Richey, un lugar conocido por la actividad delictiva en la zona.

“Tuvimos que salir varias veces para pedirle a la gente que no hiciera lo que están haciendo … porque es evidente que está ahí en el camino”, dijo Griffin. “Se detendrán en esta puerta. Tendríamos a nuestros nietos afuera”.

Travel Inn Motel está siendo demolido. Foto cortesía de Alisa Griffin.

8 On Your Side fue alertado por primera vez sobre problemas en el motel el mes pasado cuando Kimberly Goodwin, residente de mucho tiempo, se comunicó con nosotros.

El día después de que nuestra historia destacó numerosos problemas con el edificio, representantes del departamento de bomberos, el departamento de policía y el cumplimiento del código descendieron a la propiedad . Goodwin y sus hijos fueron reubicados junto con otros residentes que necesitaban ayuda.

“No pensé que esto sucedería tan rápido. Es gracias al Canal 8 que pudimos salir de este lugar y llegar a un lugar mejor”, dijo Goodson en una entrevista en septiembre. “Solo por el Canal 8. Ellos arrojaron luz sobre el problema y la ciudad y la policía entraron directamente”.

Si bien los residentes estaban en un lugar mejor, las personas que viven y trabajan en el área todavía se preguntan qué pasaría con el motel ahora. ¿El propietario pondría una nueva capa de pintura en el exterior y volvería a abrir? Griffin supo la respuesta a esa pregunta la semana pasada cuando escuchó el equipo pesado moverse.

“Yo estaba como, ¡yah! El tipo de la excavadora, era como un pulgar hacia arriba”, dijo Griffin. “¡Estaba como camino a seguir!”

Tracy Daudy trabaja en la tienda Mobil al lado de donde solía estar el motel. Ella dice que si todavía estuviera aquí, tendría dudas sobre trabajar en el área por la noche.

“No habría aceptado este trabajo si ese motel no hubiera sido demolido”, dijo Daudy. “Si todavía estuviera aquí, probablemente no trabajaría aquí por las noches. Ahora cierro las noches”.

Dineshbhai Patel es el dueño de la propiedad. Nuestros intentos de comunicarnos con él para preguntarle sobre el futuro de la propiedad no tuvieron éxito. Las llamadas fueron al buzón de voz y el buzón de voz no acepta mensajes.

Griffin solo tiene la esperanza de que con el motel desaparecido, habrá un renacimiento en su vecindario.

“El hecho de que vivamos a una cuadra de la US 19 no significa que vivamos en una zona mala. Quiero decir, estamos fuera del río. Es decir, cada uno de estos vecinos es increíble”, dijo Griffin. “No nos merecemos eso (señalando la propiedad del motel). New Port Richey no se merece esto …”