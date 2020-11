El misterioso fideicomiso de tierras detrás de la disputa por la propiedad del patio trasero de Holiday compró una vez una carretera privada sin salida

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ZEPHYRHILLS, Fla. (WFLA) – Mientras los residentes de Bigelow Street en Holiday están tratando de encontrar una salida a una disputa inusual de propiedad, otro grupo de residentes de Plaza View Dr. en Zephyrhills están recordando su terrible experiencia.

El mismo misterioso fideicomiso de tierras involucrado en la disputa de Holiday compró una carretera privada al mismo tiempo en 2008. Esa situación se resolvió siete meses después, pero la propietaria Tina Smith dijo que tratar con el representante del fideicomiso de tierras no fue una experiencia divertida.

“Él dijo: ‘Podemos poner cualquier cosa allí”, dijo Smith. “Podemos poner una tira de arrastre allí. Podemos hacer lo que queramos con esa propiedad. No es su propiedad”.

El misterioso fideicomiso, conocido solo como (818) 239-2215 Land Trust, compró la carretera sin salida de 600 pies de largo y quería venderla a los residentes, dijo Smith.

Plaza View Drive es utilizado solo por las personas que viven allí, para viajar hacia y desde sus hogares. Smith recuerda vívidamente el día, hace 12 años, cuando un hombre del misterioso fideicomiso de tierras le informó que había comprado la carretera privada en una subasta de escrituras de impuestos en mora, después de que un propietario privado falleciera, los impuestos no estaban pagados.

Ella recuerda que él habló sobre la instalación de una tienda en la propiedad, entre las casas en la calle, y le dijo a sus residentes que tendrían que encontrar una nueva ruta a sus casas.

“Él dijo: ‘La gente puede conducir por su jardín”, recuerda Smith.

Los propietarios de viviendas en Plaza View Drive juntaron su dinero y compraron la carretera por $ 4,000. Pagaron para volver a pavimentar la carretera y pagan los impuestos todos los años.

Cuando vieron nuestro informe Better Call Behnken sobre el mismo fideicomiso de tierras comprando una parcela de 20 pies de ancho detrás de nueve casas en Holiday, les trajo recuerdos. En ese caso, los propietarios usaron la tierra como parte de sus patios traseros cercados y algunos no tenían idea de que no eran dueños de la tierra.

En un caso, le dijeron a un propietario que tendría que derribar su piscina sobre el suelo o comprar la propiedad detrás de su casa. Otro residente recibió una advertencia de infracción. Otra está poniendo su casa en venta y se sorprendió al saber que no puede incluir parte de su patio trasero.

En Plaza View Dr., Smith apoya a los propietarios y espera que puedan llegar a un acuerdo con el fideicomiso de tierras.