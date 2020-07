El médico de Tampa Bay dice que CVS Pharmacy se negó a surtir recetas para pacientes con COVID-19

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Un médico del área de Tampa Bay está confundido y molesto después de que una farmacia se negó a administrar medicamentos para un paciente con COVID-19. Esta es la primera vez que el médico dice que alguna vez le han preguntado sobre una receta.

El doctor Speros Hampilos recibió una llamada de un paciente con noticias alarmantes.

“Así que me llamó ayer y dijo doc. Estaba en la sala de emergencias diagnosticado con neumonía y COVID-19 y todavía no me siento bien”, dijo el Dr. Speros Hampilos.

Apoyándose en 35 años de experiencia, el médico escribió un guión para tres medicamentos, entre ellos, la hidroxicloroquina, que fue aprobada hace 65 años para tratar la malaria, el medicamento también ayuda a las personas con artritis reumatoide y lupus.

La controversia ha rodeado al medicamento en los últimos tiempos, ya que diferentes estudios están investigando si ayuda a tratar a las personas enfermas con coronavirus.

“Cuando mi asistente me dio el diagnóstico de COVID-19, CVS dijo, lo siento, no podemos dispensar el medicamento”, dijo.

El doctor Speros estaba conmocionado.

“Esta es la primera vez que se nos solicita un diagnóstico y se rechaza”, dijo el Dr. Speros.

Llamó a otra farmacia y la llenó de inmediato. Se acercó a 8 On Your Side queriendo saber más que la razón por la cual el farmacéutico le dijo por teléfono.

“Pero a menos que sus manos estén atadas por la política corporativa, no hay mucho que puedan hacer”, dijo el Dr. Speros.

“Eso es lo que te dijeron que la razón era correcta”, preguntó Marco Villarreal de 8 On Your Side.

“Política. No podemos dispensarlo para ese diagnóstico”.

CVS Pharmacy envió a 8 On Your Side esta declaración:

Estamos equilibrando el uso no indicado en la etiqueta de ciertos medicamentos recetados para tratar la neumonía por COVID-19 con las necesidades continuas de los pacientes a quienes se les recetan estos medicamentos para ayudar a controlar afecciones crónicas como lupus, VIH, artritis reumatoide y asma. Nuestro objetivo es limitar el almacenamiento de medicamentos que podrían ocasionar escasez y falta de atención en el futuro. Nuestras farmacias están siguiendo pautas de dispensación con respecto al uso de estos medicamentos para COVID-19 que se han establecido en ciertos estados. En estados sin pautas, nuestras farmacias están limitando la dispensación para el tratamiento con COVID-19 a un suministro de 10 días sin recargas.

Los farmacéuticos también consideran una variedad de factores al evaluar las recetas. Estos factores, junto con el criterio profesional de un farmacéutico, los ayudan a determinar cuándo es necesario verificar la información con un médico antes de surtir una receta.

El Dr. Speros dice que eso es inaceptable para los pacientes que necesitan ese medicamento para combatir el coronavirus.

“Si hubiera dicho malaria o lupus, probablemente la habría contraído”, dijo.

El doctor Speros dice que se ha comunicado con el representante Gus Bilirakis con la esperanza de que esto no vuelva a suceder.

