El local de Siesta Key construye una cerca para mitigar las multitudes durante la pandemia

SIESTA KEY, Florida (WFLA) – El condado de Sarasota reabrió las playas operadas por el condado el lunes solo para actividades esenciales.

Los funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota cuentan a 8 On Your Side que los agentes “no tuvieron problemas importantes en ninguna playa de norte a sur” y la mayoría de las personas seguían las reglas de distanciamiento social.

“Según todos los informes, los residentes del condado de Sarasota lo hicieron muy bien con la apertura modificada”, dijo la directora de asuntos comunitarios Kaitlyn Pérez.

Mike Holderness vive en la parte privada de Siesta Key Beach, donde siente que la gente no se apega a actividades esenciales porque no hay reglas o regulaciones oficiales establecidas.

“La playa pública es excelente. Todos permanecen, pero el condado de Sarasota solo posee el 10 por ciento de Siesta Key Beach. El otro 90 por ciento de Siesta Key Beach es privado”, dijo Holderness.

Hace unas semanas, él y algunos de sus vecinos decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Holderness colocó una cerca temporal en su propiedad en la playa con la esperanza de mitigar grandes multitudes que había visto reunirse en la playa a pesar de que las playas públicas estaban cerradas.

“Estaba absolutamente aterrorizado por nuestra comunidad. Cuando ves a estos niños que viven en casa mezclados con turistas que intentaban salir de la ciudad, es una combinación mortal”, dijo Holderness.

Con las playas públicas abiertas de nuevo y los estacionamientos públicos aún cerrados, Holderness ha notado que más personas acuden a las áreas sin restricciones.

“Desafortunadamente, esta playa es conocida como el lugar para ir cuando no quieres tener supervisión”, dijo el residente de Siesta Key.

Entonces, por ahora, la cerca se queda.

Holderness le dice a 8 On Your Side que quiere encontrar una manera de llevar las reglas y regulaciones del condado de Sarasota a su playa privada para que la oficina del sheriff pueda patrullar y los salvavidas puedan mantener a las personas seguras, ya sea que estemos lidiando con una pandemia o no.

No todos los locales de Siesta Key están contentos con la cerca. El video de vigilancia ha capturado a personas que lo cortaron varias veces en las últimas semanas, incluida la madrugada del martes. Algunas personas incluso han argumentado que la cerca temporal es ilegal.

“La gente se está volviendo loca por eso, para que él lo destruya”, dijo Barbi Igneri, quien vive en Siesta Key.

Los funcionarios del condado de Sarasota le dicen a 8 On Your Side que la cerca no es ilegal, pero no está autorizada porque se colocó sin un permiso. El personal del condado emitió un aviso de violación seguido de una declaración jurada de violación. Como la cerca todavía está en pie, el asunto irá ante un magistrado especial que determinará las posibles multas.

Holderness le dice a 8 On Your Side que no tiene planes de derribar la cerca.

“Le dije al Condado [Sarasota] que hasta que haya reglas de Parques y Recreación en su lugar y esto se gestione, no es ilegal, que el público probablemente no volverá a ver la luz del día desde esta playa por toda esta comunidad”, dijo Holderness .

El propietario dice que en sus años viviendo en Siesta Key, nunca ha tenido problemas para dar la bienvenida al público en su playa privada. Esto, dice, es una cuestión de seguridad pública.

