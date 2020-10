El juego de los Bucs se reprograma a las 4:05 del domingo en ‘abundancia de precaución’ luego de las pruebas positivas en los Raiders

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) - El alcalde de St Petersburg tuvo un fuerte mensaje el jueves en respuesta a los guardias armados que fueron vistos afuera de un sitio de votación anticipada en su ciudad.

"Solo quiero ser lo más claro posible al respecto. En primer lugar, inaceptable. No será tolerado. La intimidación de los votantes no va a suceder en mi ciudad", dijo el alcalde Rick Kriseman. "No va a suceder en el condado de Pinellas. No lo vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar".