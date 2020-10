El juego de hockey recreativo de Tampa Bay se convirtió en un evento de "superpropagación" del coronavirus, según los CDC

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – ¡De juego de poder a súper esparcidor! Un juego de hockey recreativo en el área de Tampa Bay es el culpable de provocar un brote de COVID-19, según un informe publicado esta semana por los Centros para el Control de Enfermedades.

Los expertos en enfermedades infecciosas definen un evento “superpropagador” como una infección en la que una minoría de personas es responsable de una gran proporción de nuevas infecciones. En este caso, el informe describe a un jugador de hockey masculino adulto que infectó al menos a otras 14 personas durante un juego el martes 16 de junio.

Según el informe, escrito en coautoría por funcionarios de salud pública de Hillsborough y Pinellas, cada equipo tenía 11 jugadores esa noche. El “superpreader” se fue al juego contagioso pero no sintomático.

Al día siguiente, el “superpropagador” comenzó a experimentar síntomas. La prueba de coronavirus que se hizo el 19 de junio resultó positiva.

A los cuatro días del partido de hockey, que consistía en todos los hombres de 19 a 53 años según el informe, ocho de los compañeros de equipo del paciente y cinco jugadores del equipo contrario se volvieron sintomáticos. Un empleado de la pista también lo hizo.

El informe no especifica en qué condado ocurrió el brote. El Departamento de Salud de Florida no quiso aclarar, un portavoz de la oficina de Hillsborough le dijo a 8 On Your Side que no puede comentar sobre las investigaciones epidemiológicas.

TGH Iceplex en Brandon y Tampa Bay Skating Academy en Oldsmar y Clearwater ofrecen juegos de liga para adultos los martes por la noche. Al momento de escribir estas líneas, nadie había respondido a las solicitudes de comentarios de 8 On Your Side.

Según el Dr. Tom Unnasch de la Universidad del Sur de Florida, es probable que los “eventos de superprocesadores” sucedan mucho más de lo que nos damos cuenta o publicitamos. Por definición, un “superpropagador” se define típicamente como alguien que ha infectado a cinco o más personas.

Sin embargo, sin un rastreo de contactos más completo y efectivo, Unnasch dice que Florida y Estados Unidos no pueden conectar completamente los puntos.

“Para encontrar algo hay que buscarlo”, dijo Unnasch. “Así que no podemos decir realmente qué es lo que hace que un súper esparcidor en este momento”.

Unnasch agrega que los investigadores creen que tanto los individuos como los entornos contribuyen a los eventos de superprocesadores. Algunas personas estudiadas han demostrado tener entre 50 y 1000 veces más virus en su sistema que la mayoría de los pacientes.

Un juego de hockey sería un entorno susceptible, dijo, como un deporte de contacto cercano con respiración pesada en un espacio cerrado. La temperatura fría también ayudaría al virus a sobrevivir.

Recientemente también se han documentado eventos de superpropagación asociados con el hockey sobre hielo juvenil y recreativo en otros estados, incluidos Alaska y Nueva Jersey.

