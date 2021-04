El informe de los CDC sobre la reapertura de las escuelas de Florida contradice la afirmación del comisionado de educación sobre el uso de máscaras

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Departamento de Educación de Florida quiere que los distritos escolares revisen las políticas de uso de mascarillas de obligatorio a voluntario para el inicio del año escolar 2021-2022, aunque un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda esa mascarilla llevarlos es una importante medida de mitigación de virus en las escuelas.

En una carta enviada esta semana a los 67 superintendentes del estado , el comisionado de Educación Richard Corcoran escribió que “los datos nos muestran que las políticas de cobertura facial de los distritos no afectan la propagación del virus”.

El informe de los CDC de marzo de 2021 sobre la reapertura de escuelas en Florida contradice la afirmación del comisionado al decir que los distritos escolares sin requisitos de máscara tenían una mayor incidencia de casos de COVID-19.

El abogado de Tampa Bay, Charles Gallagher, compartió con 8 On Your Side la respuesta del Departamento de Educación a su solicitud de información pública sobre el uso de máscaras en las escuelas.

“El informe de Florida de marzo de 2021 de los CDC también validó la conclusión que el comisionado articuló en su carta al resaltar que las escuelas de Florida lo hicieron bien: estaban aprendiendo e implementando las mejores prácticas rápidamente y nuestras escuelas estaban liderando el camino”, dijo el Director Adjunto de Comunicaciones del Departamento de Educación. Cheryl Etters dijo.

Agregó que “claramente otros factores, NO las políticas que cubren la cara, están impulsando resultados saludables para las escuelas de Florida”.

Etters proporcionó este gráfico del informe de los CDC que muestra que más niños de 5 a 17 años se infectan fuera del aula.

Fuente: COVID-19 en entornos de escuelas primarias y secundarias durante el primer semestre de reapertura escolar – Florida, agosto-diciembre de 2020, CDC MMWR 26 de marzo de 2021

“Los datos también respaldan el hallazgo de los CDC de que los incidentes en las escuelas reflejan lo que los estudiantes y los adultos traen a los campus, y NO son impulsados por lo que sucede en la escuela”, dijo Etters.

El informe de los CDC encontró que menos del 1 por ciento de los estudiantes registrados tenían “COVID-19 relacionado con la escuela”.

El profesor de epidemiología de la USF, Jason Salemi, explicó que aunque 27 de los 67 distritos escolares del estado no exigían máscaras, alrededor del 93 por ciento de la población estudiantil del estado debía usarlas al regresar al aula.

El informe de los CDC concluyó que “la reapertura de la escuela probablemente se puede lograr sin una enfermedad generalizada de los estudiantes en los entornos K-12”. Afirma que detener la introducción de COVID-19 en las escuelas depende de controlar la propagación comunitaria y “medidas de mitigación en las escuelas, en particular enmascaramiento, distanciamiento físico, pruebas y aumento de la ventilación del aire en las habitaciones”.

“La incidencia de enfermedades relacionadas con la escuela COVID-19 entre los estudiantes de Florida se correlacionó con la incidencia comunitaria en los condados observados y fue más alta en los condados más pequeños, los distritos sin requisitos de máscara y los que reabrieron antes del cierre en marzo de 2020”, dijo el informe de los CDC en su resumen.

Según el informe de los CDC, “se observó una gran proporción de brotes relacionados con la escuela en reuniones sociales y actividades deportivas extracurriculares”.

“Cuando se comparan los condados que tienen menos probabilidades de implementar máscaras, se encuentra una mayor tasa de incidencia de contraer el virus en los estudiantes y luego se combina con su recomendación final de que el enmascaramiento sea una gran parte de la estrategia de mitigación para las escuelas que sugiere que las máscaras están en algo menos importante para prevenir la propagación en las escuelas ”, dijo Salemi a 8 On Your Side.

En un comunicado, un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough agradeció a los estudiantes por estar atentos este año al seguir los protocolos de salud y seguridad en los campus escolares.

“Nuestro distrito continuará trabajando en estrecha colaboración con expertos en salud pública y entidades del gobierno local para reevaluar las pautas de las mascarillas a medida que avanzamos hacia el próximo año escolar”, dijo la declaración de HCPS. “Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough han implementado con éxito protocolos de salud adecuados desde que comenzó la pandemia con la ayuda de TGH y USF Health, y continuaremos haciéndolo durante los meses de verano “.

El director de la División de Salud de Enfermedades Infecciosas de la USF, el Dr. Kami Kim, dijo que la propagación de la variante más transmisible del Reino Unido es una de las razones por las que los distritos escolares deben mantener los requisitos de las mascarillas.

“Creo que hay muchas razones para tratar de estar lo más seguro posible en este momento”, dijo el Dr. Kim. “Creo que sería difícil mantener a los niños fuera de la escuela, pero no veo por qué no puedes usar máscaras y cosas así porque sí, los niños no quieren hacerlo, pero todo ayuda. Este ha sido un argumento furioso en curso y, sinceramente, para mí, realmente no lo entiendo. Si una máscara pudiera ayudar, ¿por qué no lo haría? Es la parte que realmente no entiendo, especialmente si protege a alguien en su comunidad “.