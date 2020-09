Incendio de un automóvil atasca el tráfico en el puente Howard Frankland

(AP)- Lionel Messi dice que se quedará con el Barcelona para la próxima temporada. Messi ha hecho el anuncio en una entrevista en video publicada por Goal.com. Dice que no entraría en una disputa legal con el club. La decisión ha puesto fin a un punto impasse sobre su futuro después de haber dicho al Barcelona que quería dejar el club gratis al final de la temporada.

Alegó que la cláusula invocada por Messi para salir había expirado el 10 de junio y dijo que tenía que pagar la cláusula de compra de 700 millones de euros (837 millones de dólares) si quería partir ahora.

"El presidente (Josep Bartomeu) siempre dijo que al final de la temporada podía decidir si quería ir o si quería quedarme y al final no terminó cumpliendo su palabra", dijo Messi. "El presidente siempre me dijo 'cuando termine la temporada, tú decides si te quedas o te vas'. Pero nunca fijó una fecha.

Messi le había contado al club su intención de irse enviando un burofax, un documento certificado similar a un telegrama.

"El burofax era simplemente para hacer oficial que no estaba siguiendo las reglas, no para entrar en una pelea porque no quería pelear con el club", dijo Messi.

No había habido acuerdo cuando el padre de Messi y Bartomeu se reunieron el miércoles para discutir el futuro del jugador, con Jorge Messi diciendo que su hijo quería irse y el Barcelona diciendo que no facilitaría su transferencia.

"Continuaré en Barcelona y mi actitud no cambiará, por mucho que haya querido ir", dijo Messi. "Le dije al club y al presidente que quería ir. Se lo he estado diciendo todo el año. Pensé que mi tiempo en Barcelona había terminado, tristemente, siempre quise terminar mi carrera."

"Fue un año muy difícil, sufrí mucho en los entrenamientos, en los juegos y en el camerino", dijo Messi. "Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir expandiendo la leyenda del Barcelona. La verdad es que no ha habido ningún proyecto ni nada durante mucho tiempo, hacen malabares y cubren agujeros a medida que pasan las cosas".

