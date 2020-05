El hombre de Temple Terrace le disparó a un compañero de cuarto en la cabeza durante la mortal 'simulación de combate', dicen los fiscales

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TEMPLE TERRACE, Florida (WFLA) – Un hombre de Temple Terrace se enfrenta a un cargo de homicidio involuntario después de que los fiscales dicen que disparó y mató a su compañero de cuarto durante una “simulación de combate” a principios de este año.

El incidente ocurrió el 24 de febrero en una casa de Temple Terrace. El fiscal estatal Andrew Warren anunció el lunes que su oficina investigada con el Departamento de Policía de Temple Terrace encontró evidencia suficiente para acusar a Neil Gallagher, de 24 años, de homicidio involuntario. Una orden ha sido emitida para su arresto.

Warren le dijo a 8 On Your Side el lunes por la tarde: “Los propietarios responsables de armas no tratan las armas como juguetes, y creo que muchos de nosotros nos estamos enfermando y cansando de ver a personas inocentes perder la vida debido a la estupidez de cómo las personas manejan las armas. “.

Según la oficina del fiscal del estado, Gallagher y uno de sus compañeros de cuarto estaban realizando una “simulación de combate” en su casa. La situación que supuestamente simulaban era una confrontación entre una persona armada con un arma y una persona armada con un cuchillo.

Warren dice que el compañero de cuarto pretendía usar un cuchillo imaginario durante la simulación, pero Gallagher estaba usando un arma real.

“Si vas a ser tan imprudente y tonto que no puedes manejar un arma con cuidado, entonces probablemente no deberías tener una”, señaló Warren.

Mientras simulaban el ataque, Warren dice que Gallagher sacó su pistola, apuntó a su compañero de cuarto y disparó. El compañero de cuarto recibió un golpe en la cara y luego fue declarado muerto en un hospital cercano.

Warren agregó: “Aunque esto es una tragedia, lo que lo empeora es que es una tragedia prevenible”.

La policía dice que Gallagher les dijo que creía que el arma estaba vacía durante el escenario del juego de roles.

La familia de la víctima, Eric Hansen, declinó hacer comentarios en este momento. Mientras tanto, el abogado de Neil Gallagher, Nicholas Glance, le dijo a 8 On Your Side que hablaría con un colega antes de proporcionar comentarios, prometiendo una llamada de respuesta el lunes por la noche.

Esa llamada, sin embargo, nunca llegó. Glance actualmente figura como abogado en el bufete de abogados Rickman en Tampa.

8 On Your Side también se acercó a Anthony Rickman. Nuestras llamadas no fueron devueltas.

La oficina del fiscal estatal dice que si bien no hay evidencia de malicia o mala intención por parte de Gallagher, eso no significa que no se haya cometido un delito.

“En Florida, matar a alguien debido al desprecio temerario por su seguridad constituye homicidio involuntario, incluso si no fue intencional. Gallagher apuntó con el arma [his roommate] y apretó el gatillo sin saberlo y, por lo tanto, según la ley, sin importarle. – si fue cargado. Este acto muestra un desprecio temerario por la vida humana que constituye homicidio involuntario “.

Warren dice que la muerte del compañero de cuarto es una tragedia.

“Cuando alguien muestra este tipo de descuido al manejar un arma mortal, debe rendir cuentas”, dijo. “Nuestros fiscales harán todo lo posible para brindar justicia y dejar en claro que en el condado de Hillsborough, usted es responsable de sus acciones”.

La policía de Temple Terrace les recuerda a todos los propietarios de armas que practiquen la responsabilidad.

“Cualquier persona que posea un arma tiene la responsabilidad de asegurarse de que siempre se maneje adecuadamente. Nunca debe apuntarlo a una persona y nunca usarlo como un juguete, incluso si cree que está descargado. Estos son pasos fundamentales para la propiedad segura del arma”. No fueron seguidos, y debido a eso, un joven trágicamente perdió la vida “, dijo el jefe Ken Albano en un comunicado.

Si Gallagher es declarado culpable de homicidio involuntario, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.