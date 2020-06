El hombre de Tarpon Springs paga el préstamo del auto y aún lucha por el título

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TARPON SPRINGS, Florida (WFLA) – Dennis Condon pagó su préstamo de automóvil un año antes, pero tres meses después, todavía no tiene el título.

Se volvió hacia Better Call Behnken y dijo que los representantes de Ally Financial le dieron la vuelta.

“Tengo un automóvil sentado allí que he tenido dos personas que quieren comprar”, dijo. “No puedo vender el auto … porque no tengo título”.

Los documentos muestran que Condon transfirió el pago de $ 3,837.18 a Ally Financial el 4 de marzo.

Condon dice que Ally le dijo que su título fue retirado electrónicamente, pero cuando llamó al DMV de Florida, dijo que no era el caso y que el sistema informático mostró que todavía debía dinero en el automóvil, lo que dejó a Condon incapaz de vender El Chevy Impala 2008.

Entonces se volvió hacia Better Call Behnken. El investigador Shannon Behnken envió correos electrónicos a representantes de los medios en Ally Financial, preguntando por qué el título no había sido revelado.

También llamó al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida para preguntar qué se podía hacer.

Un representante prometió investigar la situación.

No hubo explicación de lo que salió mal, pero dice que le prometieron que este problema se solucionaría. El representante, dice, lanzó inmediatamente el título electrónicamente.

Condon lo confirmó con el DMV y ordenó su título. Le dijeron que debería tenerlo dentro de una semana.

“No podría estar más feliz”, dijo Condon. “No pude lograr esto por mi cuenta”.