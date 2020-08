El hombre de Seffner que detuvo ilegalmente a un adolescente Afroamericano de camino a una práctica de baloncesto se declara inocente

TAMPA, Fla. (WFLA) – El caso que involucra a un hombre de Seffner que está acusado de detener ilegalmente a un adolescente negro cuando se dirigía a la práctica de baloncesto se llevó a cabo en la corte el miércoles.

Luis Santos, de 54 años, se declaró inocente por escrito de la acusación.

“Dónde vives”, dijo en un video de su teléfono celular, que grabó del incidente de junio en Seffner.

Era temprano en la mañana cuando el adolescente no identificado iba en bicicleta para practicar. Santos detuvo al estudiante-atleta y lo interrogó.

Luego, según una grabación del 911, Santos acusó al adolescente de cometer delitos en el barrio. Los diputados dijeron que no se informó de ninguno en ese momento o incluso semanas antes.

“Este acusado confrontó a un adolescente inocente en la calle, sin autoridad para hacerlo, y lo mantuvo allí en contra de su voluntad sobre la base de discriminación racial”, dijo el fiscal estatal de Hillsborough, Andrew Warren.

Related Content Seffner man illegally detained Black teen on way to basketball practice, state attorney says Video

Desde que la historia salió a la luz a fines de julio , la gente ha elogiado a la oficina de Warren por presentar la acusación contra Santos, dijo.

También ha atraído la atención nacional.

“Estamos agradecidos de que esta comunidad se esté uniendo en torno a la idea de que no vamos a tolerar la injusticia y la intolerancia”, dijo el fiscal estatal en una entrevista de Zoom con 8 On Your Side.

Cuando fue contactado por teléfono el miércoles, el abogado de Santos se negó a comentar. Ella dijo que su cliente no está disponible para una entrevista en cámara con respecto a su arresto, pero puede estarlo después de que se resuelva el caso.

Si es declarado culpable del cargo de encarcelamiento falso, Santos podría pasar hasta cinco años en una prisión estatal.

“Felicitamos al joven por manejar esta situación de la manera en que lo hizo”, dijo Warren. “En resumen: nadie debería verse en una situación en la que tenga que justificar lo que está haciendo o dónde se basa en el color de su piel”.

El adolescente ha solicitado permanecer en el anonimato. Su abogado dijo que su enfoque es asistir a la universidad en el otoño.

ÚLTIMAS NOTICIAS: