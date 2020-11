El hijo del maestro de Hillsborough dice que las enfermedades relacionadas con COVID-19 'superaron a su padre rápidamente'

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

PLANT CITY, Florida (WFLA) – El aumento de casos de coronavirus en Tampa Bay es responsable de quitarle la vida a un educador de toda la vida en Plant City High School.

Michael Wanner murió el martes después de sufrir enfermedades relacionadas con COVID-19, según un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough.

El querido profesor de medicina forense dedicó su vida a ayudar a los estudiantes.

“Es muy difícil de procesar, quiero decir, mi papá aún no tenía 60 años”, le dijo su hijo Evan Wanner a 8 On Your Side. “Entonces, todavía, nunca hubiera creído que el día llegaría tan rápido”.

La familia de este conocido maestro está más que desconsolada, todavía en estado de shock después de ver a su ser querido sufrir el coronavirus.

“No creo que nadie, ninguno de sus amigos, ninguno de su familia, nadie pensó que llegaría tan rápido o tan rápido, pero desafortunadamente lo hizo”, dijo Wanner.

Michael Wanner era un padre casado de cuatro hijos a quien le encantaba enseñar en Plant City High School. Fue maestro en Plant City High School durante más de una década y también fue líder de la tropa local de Boy Scouts.

Fue amado y respetado por muchos. Su hijo, Evan, le dice a 8 On Your Side que vio a su padre ir cuesta abajo demasiado rápido.

“Es terrible, es muy triste, es rápido. Es demasiado rápido”, explicó.

Según el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough, el maestro de la escuela secundaria contrajo el virus fuera del campus y no regresó al aula después de dar positivo.

Su hijo nos dice que a su padre le pusieron un ventilador después de ser hospitalizado y, lamentablemente, nunca pudo recuperarse.

“Lo golpeó muy rápido y muy fuerte. Lo alcanzó rápidamente”, explicó Wanner.

Se espera que los consejeros de duelo estén disponibles el jueves por la mañana para ayudar a los estudiantes y al personal.

Evan Wanner dice que lo más probable es que la próxima semana se celebre una celebración del servicio vitalicio.

