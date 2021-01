‘Ojalá podamos ir y terminar el trabajo’ Brady compartirá el secreto de los Buccaneers ganando el Super Bowl LV

TAMPA, Fla. (WFLA) – El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, jugará en su décimo Super Bowl el 7 de febrero y ya tiene más victorias en el Super Bowl que cualquier jugador en la historia de la NFL.

Nadie en la lista de los Buccaneers se acerca a esa experiencia en el Gran Juego. Pero si le preguntas a Brady, no se trata de cuántos Super Bowls has estado lo que determina quién sale victorioso.

“La experiencia no importa”, dijo Brady. “Jugar bien importa. El equipo que gane no será el equipo más experimentado. Será el equipo que juegue mejor. Así que tenemos que prepararnos mejor. Tenemos que ejecutar lo mejor. tenemos que rendir al máximo bajo presión. Si lo hacemos, seremos campeones y si no lo hacemos, no lo seremos “.

Buenas noticias para los Bucs en este sentido, porque últimamente han estado jugando su mejor fútbol. Ganando sus últimos siete juegos desde su semana de descanso, con gran crédito debido a su línea ofensiva y bloqueo en general.

“Fue un trabajo en progreso durante mucho, mucho tiempo”, dijo el entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians. “Las cosas empezaron a hacer clic. Poco a poco, y después de la semana de descanso, toqué madera, además de perder a Alex Cappa, hemos estado bastante saludables, así que eso realmente ayudó”.

Ese grupo al frente solo ha permitido 10 capturas en estos últimos 7 juegos, lo que promedia 0.7 capturas por juego. Con Brady en posición vertical y mucho tiempo para completar pases campo abajo, podría ser la receta para lograr el objetivo final.

“El hecho de que todavía estemos jugando se siente muy bien para mí, comprendo que le dedicamos mucho”, dijo Brady. “Ojalá podamos terminar el trabajo. Esa sería la mejor parte de la temporada, es ganar el último juego. Siempre ha sido un objetivo ganar el último juego del año”.