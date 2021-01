No caigas en estos errores al apostar en el Super Bowl

TAMPA, Fla. ( PORTADAS ) – ¿Apostar el gran juego? Por supuesto que lo eres. Es el Super Bowl.

Pero los enfrentamientos masivos como el Super Bowl generan estupidez, especialmente cuando se trata de apostadores deportivos. No importa si es un jugador novato o un agudo experimentado: el Super Bowl puede hacer que incluso el apostador más disciplinado pierda la cabeza.

Quedan dos semanas antes del Super Bowl LV en Tampa, Florida, el 7 de febrero. Es tiempo más que suficiente para arruinar completamente sus apuestas al Super Bowl. También es tiempo suficiente para prestar atención a estas advertencias.

Aquí hay seis errores que pueden cometer los apostadores del Super Bowl:

Demasiado temprano / demasiado tarde

Si ha estado prestando atención a los primeros movimientos en la línea del Super Bowl LV , ha visto a los Chiefs pasar de -3 a -3.5, luego de aplastar a los Buffalo Bills en el juego por el título de la AFC.

Si es un patrocinador de KC y su corredor de apuestas ya se ha movido del número clave de un gol de campo, es posible que haya perdido su oportunidad. Tal vez le lanzó el arma a los Buccaneers y tomó el +3 y vio pasar un medio punto adicional.

Primero que nada, déjalo ir. Siempre puede apostar el juego más de una vez si aparece un número mejor o simplemente tragarse el vig en los diferenciales alternativos. Segundo, respira. En tercer lugar, tenga en cuenta que hay dos semanas de apuestas en este juego y que el 95 por ciento del dinero no llega hasta las 48 horas antes del inicio. Eso significa que se acerca el movimiento. Cuarto, obtenga una opinión y un plan de ataque. Sepa lo que realmente quiere por una línea y cuánto quiere pagar por ella.

Si está disponible en su libro, los fanáticos de los Chiefs querrán obtener el -3 en su amado equipo ahora. Algunos libros obtuvieron dinero temprano en Kansas City y agregaron un gancho de medio punto a la extensión del Super Bowl LV . Los patrocinadores de Bucs, es posible que quieran esperar ese movimiento y asegurarse de obtener el +3.5 a un precio sólido.

Ha habido un movimiento de línea muy agresivo en los Super Bowls recientes. Así que agárrate fuerte, podrías conseguir lo que quieres. Dicho esto, no deje pasar un número sólido.

Esperar un movimiento de línea (creo que es una canción de Bob Seger …) que puede que nunca llegue podría hacerte pelear el Súper Domingo y tocar un número exagerado o agarrar un spread que no te guste.

Prop contradicciones

El mejor plan de ataque para apostar en los accesorios del Super Bowl es comenzar con el spread y el total, y luego trabajar hacia atrás. Averigua cómo se desarrollará el juego. Si tiene que cubrir Tampa Bay, entonces quién y qué lo llevará allí.

Si te gusta el Under, asegúrate de que tus jugadas de utilería coincidan con esas apuestas. Eso significa tomar el Under en los apoyos de pase, inclinarse hacia el Over en los apoyos apresurados y tener algunas apuestas más de “No” que de “Sí”.

Lo peor que puedes hacer es tener accesorios que se enfrenten entre sí en el Super Bowl.

Si cree que Patrick Mahomes ilumina a los Buccaneers para obtener ganancias masivas, entonces no cargue con el Over en los apoyos del patio de los Chiefs.

¿Cree que la defensa de Tampa interrumpirá el juego aéreo de KC y obligará a los Chiefs a correr el balón? Es posible que desee evitar las selecciones de Over del receptor en los accesorios de recepción total y, en su lugar, pensar en cuántos acarreos tendrán los corredores.

No prestó atención a los precios

Uno de los peores errores que puede cometer un novato es no prestar atención al jugo adjunto a cada apuesta. Y especialmente cuando llega el momento del Super Bowl, cuando no está limitado a un lado y al total, los apostantes pueden pagar de más por los accesorios y las apuestas alternativas.

Ciertos accesorios pueden tener un precio elevado, ya sea establecido de esa manera para generar acción o ajustado después de que el mercado de apuestas haya expresado su opinión. Los handicappers profesionales siempre desconfían de los favoritos de línea de dinero de alto precio en cualquier deporte, estableciendo un límite a la cantidad que van a depositar. Algunos apostadores no pagarán más de -200 por una apuesta y puede ser una regla que integre en su límite del Super Bowl.

Además de algunos precios de utilería extremadamente jugosos, los libros limitan la cantidad que puede apostar en estas apuestas alternativas. Por lo tanto, arrojar $ 20 en una apuesta de apoyo de -190 solo le dará una ganancia de $ 10.53. Y tocar apoyos muy pesados puede convertir un récord ganador en una derrota. Nada duele como ir 5-3 en sus apuestas y terminar en números rojos.

Persiguiendo pérdidas

En un juego tan grande como el Super Bowl, los apostantes pueden entrar en pánico si las cosas no van de acuerdo con el plan para cuando comiencen a configurar el escenario del espectáculo de medio tiempo. Eso a menudo puede llevar a que las personas persigan sus pérdidas de utilería en la primera mitad y vayan en contra de lo que han perjudicado tan intensamente durante las últimas dos semanas.

Las líneas de medio tiempo tienen valor, al igual que las probabilidades de apuestas en vivo en el juego, si tiene una opinión sólida. Muchas veces, cuando un juego no se jugó según las expectativas de los apostadores en los dos primeros trimestres, como un total alto tuvo una primera mitad de baja puntuación o un favorito tuvo un desempeño inferior, las cosas se corregirán por sí mismas en la segunda mitad.

Pero, cuando se enfrentan a la vergüenza de una derrota en el Super Bowl, algunos apostantes irán en contra de sus apuestas existentes solo para tener algo de tinta negra en el tablero. Si tomaron el Over, y el puntaje del medio tiempo es 10-7, aprietan el gatillo en el Under de la segunda mitad. Si pusieron el favorito y la tiza está siendo golpeada en dos marcos, entonces del lado del perdedor.

Como se mencionó, estas anormalidades a menudo se igualan y los apostantes pueden eliminar rápidamente una apuesta ganadora, que estaba perfectamente en desventaja, con una horrible apuesta de medio tiempo o una apuesta en vivo colocada en pánico.

Demasiados medios

Confíe en sus instintos cuando se trata de la línea del Super Bowl. Si ha visto la NFL intensamente cada semana desde la pretemporada y no se ha perdido ni un minuto de la acción de los playoffs, ya tiene un control firme sobre los dos equipos del Super Bowl y cómo deberían cambiar las cosas.

Si su reacción instintiva fue “Chiefs -3 es dinero fácil”, probablemente lo sea. Pero durante las próximas dos semanas, los medios de comunicación analizarán este juego y volverán a armarlo 100 veces. Probablemente adivinará su apuesta en la misma medida. La avalancha de nuevos expertos en apuestas deportivas en las redes sociales y la televisión tampoco ayuda.

Como un promotor que promociona una pelea por el título, el Super Bowl se venderá como el enfrentamiento de todos los enfrentamientos. Ambas partes presentarán excelentes razones por las que ganarán. El consenso público cambiará como un pez. Los objetos punzantes estarán sobre los Chiefs un día y los Buccaneers al día siguiente. Los jefes de estadísticas le arrojarán tendencias y números que van hasta la invención del pase adelantado.

Y al final, lo que se suponía que iba a ser un partido muy disputado con un margen de gol de campo es un lavado de 22-0 en el medio tiempo. Hasta aquí todo el bombo mediático.

Adhieren a sus armas. Los primeros instintos suelen ser los correctos. No empape demasiado su cerebro en dos semanas de papilla de medios. Elija y elija a quién escucha o reduzca sus apuestas y desconecte el zumbido de Big Game hasta el inicio, como evitar los spoilers de MCU.

Mataste la diversión

Si eres fanático de los Chiefs o los Bucs, te has ganado el derecho a ser un poco tenso para este juego. Lo estaría si mi equipo estuviera jugando en el Super Bowl. Pero para el resto de nosotros los perdedores, que nos quedamos para apostar en el Gran Juego, no arruinemos cuál es el último partido de fútbol que importa hasta septiembre.

Algunos chicos piensan que “Big Game” equivale a grandes apuestas. Si ha estado escondiendo sus monedas de cinco centavos para una gran bonanza de apuestas el domingo del Super Bowl, hágalo, pero solo si está dentro de sus posibilidades. Nada quita la diversión de ver el Super Bowl como preguntarse cómo pagará el alquiler después de una desastrosa intercepción en la zona de anotación.

Y si estás viendo el partido con amigos o incluso en un bar deportivo con extraños (si todavía existen en COVID-land), mantén tu rabia bajo control. No es necesario que empieces a lanzar bombas-f y que pongas tus Andy Reid Underoos en un montón porque no hiciste esa apuesta de lanzamiento de moneda.

Las apuestas deportivas son entretenimiento. Y no hay espectáculo más grande que el Super Bowl. Disfrute del juego, gane o pierda.

Repetición instantánea: errores en las apuestas del Super Bowl

En caso de que ya lo haya olvidado, aquí hay un resumen rápido de los errores de apuestas del Super Bowl que debe evitar: