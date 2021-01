Mujer de Kansas City usa TikTok para calificar el estilo y la moda de los jugadores de los Chiefs

KANSAS CITY, Missouri (WDAF) – Los Kansas City Chiefs son los mejores de la AFC, pero ¿son los mejor vestidos? Una mujer de Kansas City está usando TikTok para calificar el estilo de los jugadores, o la falta de él.

Katie Morris lo llama Swagger vs. Kicker. Cada semana analiza el estilo de un equipo diferente, pero su favorito es su equipo de toda la vida: los Chiefs.

“Es hora una vez más de Swagger vs. Kicker con los Chiefs”, comienzan sus videos.

Morris comenzó a fabricar Tik Toks durante la pandemia. Creció en Kansas City pero se mudó a Sydney, Australia, hace unos años. Llegó a casa de visita hace aproximadamente un año, pero se quedó atrapada en los estados debido a restricciones de viaje. Ahora vive en casa y trabaja en medio de la noche por su trabajo en Sydney.



“Porque aparentemente cuando tienes casi 30, eso es lo que haces en 2020 y 2021”, dijo Morris.

Ella está esperando una visa para regresar a casa con su perro y vivir en Australia.

Una cosa que la ayudará a superar este momento es ver a su equipo ganar y las imágenes “ostentosas” que publican en las redes sociales cuando los Chiefs se dirigen a Arrowhead o caminan hacia su avión cada semana.



“A veces pienso sinceramente que Travis Kelce se viste como un personaje nuevo cada semana. Esta es, ‘Compra mi nueva aplicación. Es el nuevo Uber para veganos'”, dijo Morris en uno de sus videos.

“Me gusta ser sarcástico, me gusta elegir la ropa y me encanta el fútbol. Así que es la combinación perfecta para mí”, dijo Morris.

Sus videos tienen más de medio millón de me gusta e incluso algunos de los jugadores los notan.



En cuanto a quién tiene el mejor botín, Morris dijo que es una elección difícil entre Alex Okafor y Mecole Hardman.



“Alex Okafor siempre tiene muy buenos atuendos. Sé que su novia juega un papel importante en su estilo. Me encanta la apariencia de Mecole Hardman. También es el número 17, y el 17 es mi número de la suerte”, dijo Morris.



En cuanto al menor botín, es posible que la respuesta no te sorprenda.



“Probablemente diría Andy Reid”, dijo Morris. “El hombre tiene muchas cualidades. No creo que el botín sea una de ellas”.

Morris dijo que si bien los espectadores piensan que los videos son divertidos, espera que ayuden a los fanáticos a conocer a los jugadores como personas.



“Creo que, especialmente en un deporte en el que se usa casco, es muy difícil conocer a las personas como individuos”, dijo Morris.

Dijo que está trabajando en un video de Swagger vs. Kicker para perros con la ayuda de un peluquero local. También ha escuchado de algunas de las esposas de los jugadores que le informaron si se acerca una victoria en la moda.