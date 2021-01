Los fanáticos de los Buccaneers celebran la victoria del campeonato de la NFC en Tampa Bay

TAMPA, Fla. (WFLA) – ¡Qué momento para ser fanático de los Tampa Bay Buccaneers!

La gente se reunió en el centro de Tampa para ver a los Bucs derrotar a los Green Bay Packers en el juego de campeonato de la NFC.

“Oh, Dios mío, fue un mordisco de uñas. No pudimos soportarlo. El estrés”, dijo un fanático de los Bucs desde hace mucho tiempo a 8 On Your Side.

“Ese segundo cuarto fue extremadamente estresante. No estábamos poniendo puntos. No estábamos poniendo el balón. Pero teníamos suficiente ventaja y suficiente fuerza”, dijo James Malcolm.

En dos semanas, los Bucs harán historia. Son el primer equipo de la NFL en albergar y jugar en el Super Bowl.

“No hemos tenido un buen equipo en 20 años y este año, tenemos un partido en casa en el Super Bowl … será enorme”, dijo Malcolm.