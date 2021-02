TAMPA (WFLA) – La NFL ha emitido un alto el fuego de cañones en Tampa Bay.

Un portavoz de la NFL le dice a 8 On Your Side que el ritual del disparo de los cañones del barco pirata en la zona de anotación norte del estadio no tendrá lugar durante el Super Bowl LV cuando los Buccaneers anoten.

Los cañones solo se dispararán durante las presentaciones del equipo. El estadio Raymond James, el día del Super Bowl LV, se considera territorio neutral.