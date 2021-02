La leyenda de los Buccaneers, Ronde Barber, sorprende a los empleados de TGH con boletos para el Super Bowl LV

TAMPA, Fla. (WFLA) - Habrá algunos artistas de renombre en la ciudad pronto, ya que Tampa haga sus preparativos finales antes del Super Bowl LV del domingo.

La cantante HER, ganadora del premio Grammy, cantará "America the Beautiful" antes del juego, mientras que la cantante de R&B Jazmine Sullivan y la estrella de country Eric Church se unirán para interpretar el Himno Nacional. El espectáculo de medio tiempo de este año estará encabezado por The Weeknd, una estrella de R&B que ganó tres premios Grammy y lanzó un cuarto álbum el año pasado.