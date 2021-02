La experiencia del Super Bowl en Technology Village lleva la diversión del Gran Juego al centro de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los fanáticos de los Buccaneers, los nativos del área de Tampa Bay y los de todas partes, se dirigieron a “Technology Village” el viernes para comenzar a celebrar el Gran Juego antes del domingo.

Mientras que Daisy Ruth de 8 On Your Side definitivamente vio a algunos fanáticos de los Kansas City Chiefs, los fanáticos de los Bucs salieron con toda su fuerza, incluso a las 10 am

Tammy Booth es de Auburndale y se mudó al área de Tampa Bay en 1977. Ella trajo a algunas personas muy especiales con ella para disfrutar de la experiencia del Super Bowl.

“Traje a mis nietos ya mi hijo conmigo solo para tener esta experiencia. ¡Cuando la abuela se vaya, tal vez tengan un recuerdo!” ella rió.

Stephen Warneke y su pequeña, Olivia, también asistieron a Experience en Technology Village el viernes. Warneke dijo que es originario de Atlanta, pero que es fanático de los Buccaneers.

“Ha sido genial hasta ahora. Vinimos a Technology Village, estuvimos en Curtis Hixon antes y lo pasamos muy bien. Ella estuvo bailando todo el tiempo, ha sido realmente genial. Una experiencia maravillosa”, dijo Warneke.

“Al no ser originalmente de Tampa Bay, soy un gran fanático de los Bucs ahora y un gran creyente en todo lo que han podido lograr”.

La inscripción para la experiencia del Super Bowl en el Julian B. Lane Riverfront Park de Tampa alcanzó su capacidad máxima el miércoles, pero Technology Village y Curtis Hixon Park aún aceptan visitas sin cita previa .

Las tres ubicaciones estarán abiertas hasta el 6 de febrero y cerradas el domingo del Super Bowl. Las máscaras son obligatorias en todos los lugares del evento .