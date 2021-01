La celebración en Tampa por victoria de los Bucs hacia el Super Bowl despierta preocupaciones sobre la seguridad de la pandemia del coronavirus

TAMPA, Fla. (WFLA) – Cuando los Tampa Bay Buccaneers perforaron su boleto al Super Bowl LV el domingo por la noche, fue un momento histórico para la comunidad.

Los fanáticos aprovecharon el momento y miles salieron a las calles alrededor del estadio Raymond James , tocando bocinas, ondeando banderas y celebrando. Cientos más se presentaron en el Aeropuerto Internacional de Tampa para saludar al equipo después de volar de regreso desde Green Bay .

Los espectadores de WFLA notaron la cobertura y notaron algo en particular sobre los fanáticos: muchos no llevaban máscaras y no estaban socialmente distantes en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, abordó sus preocupaciones sobre el evento el lunes.

“El evento de anoche fue afuera, con mucha brisa, pero las personas aún deben comprender su nivel de responsabilidad personal y usar una máscara”, dijo Castor. “Es muy simple.”

Durante las próximas dos semanas, muchos eventos, tanto oficiales como no oficiales , rodearán el juego. A Castor se le preguntó el lunes si le preocupa que el Super Bowl LV se convierta en un evento “Super Spreader”.

“Claramente es una preocupación, pero podemos hacer lo que podamos para asegurarnos de que tenemos eventos cronometrados y espaciados y proporcionamos suficientes eventos para que el área de Tampa Bay pueda participar”, dijo Castor.

En San Petersburgo, el alcalde Rick Kriseman tiene preocupaciones similares. Kriseman dice que el condado de Pinellas y su ciudad están imponiendo restricciones más estrictas para los lugares que desean albergar eventos relacionados con el Super Bowl.

“Entonces, cualquiera que esté buscando, ya sea un bar o un restaurante, una instalación que esté buscando realizar un evento para el Super Bowl, hay algunas cosas muy específicas que tendrá que cumplir para realizar ese evento”, dijo Kriseman. . “Incluye exigir máscaras a todo el mundo, ya sea en interiores o exteriores. Incluye distanciamiento social y tener personas para garantizar que se sigan esas reglas y, si no lo hacen, tenemos la capacidad de cerrar el evento”.