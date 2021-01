¿Escasez de alitas de pollo? El propietario de un restaurante de Tampa anima a los fanáticos del fútbol a hacer pedidos antes del Super Bowl LV

TAMPA, Fla. (WFLA) – Si quieres comer alitas de pollo mientras miras a los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV , el dueño de un restaurante local dice que deberías intentar ordenar más temprano que tarde.

“Lo hemos hecho bastante bien, así que solo esperamos llevar nuestras alas a todos”, dijo John “Papa” Castaneda, propietario de McDivot’s Wings and Raw Bar en Westchase.

Dijo a 8 On Your Side que la oferta disponible de alas podría no satisfacer la gran demanda.

“Los precios siempre suben”, dijo, “pero nunca hemos tenido un problema de cantidad. Siempre hemos podido conseguir la cantidad que necesitábamos. Esta es la primera vez que veo esto “.

La demanda de alitas siempre aumenta alrededor del Super Bowl , pero un proveedor mayorista en Florida le dice a 8 On Your Side que es más difícil satisfacer esa demanda este año debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria avícola.

Un letrero en la puerta de McDivot’s les permite a los clientes saber que deben reservar las alas lo antes posible.

“Debido a que están nuestros grandes Bucs, estamos haciendo todo lo posible”, explicó Castañeda. “Normalmente, hacemos 30 cajas de alas en un Super Bowl regular. Esperábamos hacer 60. Nos dicen que con suerte podemos conseguir 25 “.

Para ahorrar para el domingo del Super Bowl, está considerando poner algunas aves en el congelador.

“Nunca he vendido un ala congelada aquí en 22 años”, dijo Castañeda. “Pero queremos asegurarnos de que los lugareños obtengan lo que necesitan”.

Castaneda le dijo a 8 On Your Side que está agradecido por sus leales clientes locales y por el éxito de todos los principales equipos deportivos profesionales en Tampa Bay durante lo que ha sido un año desafiante para la industria de restaurantes.

“Fue un punto brillante en el ojo morado de esta temporada con todo cerrado y sin poder siquiera abrir nuestras puertas”, dijo. “Realmente ha sido un impulso para nosotros. Ha sido fantástico. Nos impidió cerrar “.