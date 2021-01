El registro para la experiencia del Super Bowl en Tampa se cierra después de alcanzar su capacidad máxima

NUEVA YORK (AP) - La NFL seleccionó a tres personas que sirvieron durante la pandemia de coronavirus como capitanes honorarios del Super Bowl junto con la poeta inaugural Amanda Gorman para un poema original.

El comisionado Roger Goodell anunció el miércoles que la educadora Trimaine Davis, la enfermera gerente Suzie Dorner y el veterano de la Marina James Martin participarán en el lanzamiento de la moneda el 7 de febrero en Tampa, Florida. El trío fue elegido por encarnar el mensaje de la NFL de "It Takes All of Us" esta temporada.