El lado más verde de Tampa se beneficia del Super Bowl LV

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Super Bowl LV está sacando a relucir el lado más verde de Tampa. Los Buccaneers y la NFL se han unido para hacer que Tampa Bay sea más ecológico.

Cada año, la iniciativa ‘NFL Green’ trabaja para mejorar la ciudad que alberga el Super Bowl. La ‘Semana Verde’ remata una temporada de proyectos ecológicos en Tampa Bay.

La directora asociada de NFL Green, Susan Groh, dijo a 8 On Your Side: “Todos dependemos del medio ambiente para nuestras vidas y creo que cuidarlo es lo correcto. No solo a nivel deportivo, sino también a un aspecto individual también “.

Los voluntarios agregarán características a Reed Park en el vecindario Seminole Heights de Tampa el martes.

Los equipos están instalando dos torres de cultivo hidropónico, construyendo e implantando camas de jardín y jardines polinizadores. También están plantando árboles de mango y creando un área comunitaria de abono.

“Los voluntarios en el área de Tampa Bay han estado asistiendo a cada uno de estos proyectos durante toda la temporada”, describió Groh. “Aparecer, ponerse máscaras y distanciarse socialmente, pero poner árboles en el suelo y plantar manglares y reconstruir las costas. Ha sido realmente alentador parecer”.

Cincuenta y cinco veteranos militares retirados de operaciones especiales hicieron su parte limpiando los aparejos de pesca desechados y otra basura del agua cerca de Spanish Rocks Reef en Anna Maria Island.

“Los ojos del mundo están puestos en el Super Bowl y es una gran oportunidad para difundir ese mensaje y es un gran momento para animar a otros a unirse y hacer algunos proyectos”, dijo Groh.

Las organizaciones sin fines de lucro locales también se benefician de los esfuerzos de limpieza, según Groh.

“Verá todas estas magníficas exhibiciones y pancartas y muchas decoraciones de super bowl alrededor de la ciudad anfitriona”, dijo. “Cuando termine el juego, queremos asegurarnos de que encuentren un nuevo uso. Se donan a organizaciones sin fines de lucro y se transforman en otros elementos, al igual que los materiales de construcción y los suministros de oficina que usamos”.

La ‘Semana Verde de la NFL’ se extiende hasta el viernes 29 de enero. Los siguientes proyectos están programados: