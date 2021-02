EL GRAN JUEGO: ¿Qué está pasando en Tampa en la tarde del sábado?

TAMPA, Fla. (WFLA) - Los fanáticos de los Buccaneers, los nativos del área de Tampa Bay y los de todas partes, se dirigieron a "Technology Village" el viernes para comenzar a celebrar el Gran Juego antes del domingo.

Mientras que Daisy Ruth de 8 On Your Side definitivamente vio a algunos fanáticos de los Kansas City Chiefs, los fanáticos de los Bucs salieron con toda su fuerza, incluso a las 10 am