‘Doy gracias a Dios todos los días’: Bucs RB Leonard Fournette reflexiona sobre su viaje al Super Bowl LV

GREEN BAY, Wis. (WFLA) – El camino hacia el Super Bowl LV no es fácil, y para Leonard Fournette, ha sido especialmente desafiante.

“Estuve llorando como 30 minutos hace un par de minutos por teléfono con mi mamá y mi papá”, admitió Fournette después del juego de campeonato de la NFC el domingo por la tarde.

El corredor de los Tampa Bay Buccaneers no pudo contener las lágrimas después de ayudar a su equipo a derrotar a los Green Bay Packers. Corrió para 55 yardas y tuvo un touchdown.

“No entiendes este momento. No vuelve a ti ”, dijo Fournette. “Es difícil llegar a los playoffs. Es difícil hacer que esto funcione “.

Fournette, quien fue la cuarta selección general en el Draft de la NFL 2017, avanzó al juego de campeonato de la AFC con los Jacksonville Jaguars en su primer año en la liga. Las siguientes dos temporadas demostraron ser menos fructíferas con más derrotas que victorias para los Jaguars.

Ese problema se volvió hacia Fournette. Fue arrestado por cargos relacionados con múltiples infracciones de tránsito en abril de 2019 y luego, después de su temporada más productiva en Jacksonville, la organización lo cortó alegando que era “lo mejor para nuestro equipo”.

Ahora, Fournette está viajando en una nueva dirección con un nuevo equipo.

“Se siente bien ser parte de ser un Buc”, dijo Fournette. “Doy gracias a Dios todos los días”.

Compartió las razones de esas lágrimas de felicidad tras la victoria en Green Bay.

“Se trataba de mi viaje”, dijo, “primero desde Jacksonville, desde la cárcel, desde que me cortaron, y creo que es maravilloso cómo se está desarrollando”.

Desafortunadamente, el camino lleno de baches no desapareció cuando llegó a Tampa y se encontró detrás de su compañero de equipo, Ronald Jones, en acarreos.

“Vengo aquí con la esperanza de ser titular”, admitió Fournette, “y no funcionó y tuve altibajos durante toda la temporada”.

Logró perseverar con el apoyo de las personas que lo rodeaban.

“Con tipos como Brady y Shady y el entrenador [Todd McNair] , incluso el entrenador BA”, dijo Fournette, “tuvimos nuestras charlas personales. Recuerdo que me enojé muchas veces después de los juegos porque no conseguía el balón, así que [Bruce Arians] simplemente se sentó y tuvo una conversación real conmigo y tenía que pensar bien ”.

Ha cambiado de mentalidad y ha demostrado ser invaluable para los Buccaneers en la postemporada.

Fournette corrió para 211 yardas y tuvo dos touchdowns en tres juegos de postemporada. Corrió para 367 yardas en 13 juegos en la temporada regular.

Puede ver fácilmente por qué estaba emocionado después de la victoria que lo llevará a su primer Super Bowl, el Super Bowl LV en el Estadio Raymond James.

“Me senté y llamé a mi mamá y a mi papá porque ellos son los que han estado ahí todo el tiempo, desde que me cortaron, cuando vine aquí, me entienden”, dijo Fournette, “y saben cuánto Amo el fútbol y, cuando las cosas no iban como yo quería, mi mamá seguía diciéndome que Dios te va a abrir un camino y de esa manera terminó siendo el final de la temporada durante los playoffs y solo estoy agradecido por mi viaje. . “