Cuenta regresiva al Super Bowl: ¿Qué está pasando en Tampa el jueves?

TAMPA, Fla. (WFLA) – Estamos a solo unos días del Super Bowl LV en el Estadio Raymond James en Tampa y la ciudad está absolutamente repleta de emoción y actividad. JB Biunno y Avery Cotton estarán en vivo a las 10 am para analizar lo que está sucediendo en Tampa el jueves.

Se espera que el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, llegue a Tampa el jueves por la tarde. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, le dará la bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Tampa, y los dos organizarán una conferencia de prensa juntos antes del enfrentamiento del domingo entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers.

Si bien los Kansas City Chiefs no llegarán a Tampa hasta el sábado, los fanáticos del equipo ya están aquí y listos para animar a su equipo. Para los fanáticos que no van al juego, Daisy Ruth estará en vivo en un bar en San Petersburgo que es el hogar de una gran base de fanáticos de los Chiefs.

Y Tampa no solo se está preparando para el juego en sí, también están en marcha los preparativos para el paso elevado justo antes del Gran Juego. Gabrielle Shirley estará en vivo en MacDill Air Force Base en Tampa para aprender más sobre qué esperar del paso elevado.

Y como recordatorio, la NFL Super Bowl Experience vuelve a estar abierta el jueves y una vez más permitirá una cantidad limitada de visitas sin cita previa . La experiencia del Super Bowl en Julian B. Lane Park está abierta de 3 pm a 10 pm los jueves.

8 On Your Side es su estación oficial de Bucs y se transmitirá en vivo todos los días a las 10 am ET para analizar lo que está sucediendo en nuestra área antes del gran juego . Nuestras actualizaciones en vivo se extenderán hasta el sábado para que pueda mantenerse actualizado toda la semana sobre las últimas noticias del Super Bowl.

Sadiel Castro y expertos de la NFL estarán en vivo todas las tardes con detalles sobre todos los eventos y actividades relacionados con el Super Bowl en nuestra área. A partir del miércoles, la meteoróloga Heather Melendez también se unirá a la transmisión para ayudar a anticipar el pronóstico del juego del domingo.