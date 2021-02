Cuenta regresiva al Super Bowl LV: ¿Qué está pasando en Tampa el viernes en la noche?

TAMPA, Fla. (WFLA) – Llegamos al final de la semana del Super Bowl en Tampa y ahora estamos a solo dos días del Gran Juego. Si no se ha empapado de toda la emoción en el área de Tampa Bay, se está quedando sin tiempo.

Si está buscando ver la experiencia del Super Bowl en el centro de Tampa, solo le quedan dos días. La experiencia en Julian B. Lane Park está abierta de 10 am a 10 pm los viernes y sábados. Como recordatorio, se requiere una reserva para la Experiencia del Super Bowl y la NFL no permitirá visitas sin cita previa durante los dos últimos días.

Si no tiene una reserva para la experiencia Julian B. Lane, también hay configuraciones en Curtis Hixon Park y Technology Village en Riverwalk. Esas dos experiencias no requieren reserva.

El espectáculo de luces del Super Bowl también regresa el viernes. El espectáculo pirotécnico y de luces láser en el barco pirata José Gasparilla comenzará a las 6:55, 7:55, 8:55 y 9:55 pm los viernes y sábados. El barco está instalado en el agua cerca del Centro de Convenciones de Tampa .

8 On Your Side es su estación oficial de Bucs y se transmitirá en vivo todos los días a las 10 am ET para analizar lo que está sucediendo en nuestra área antes del gran juego . Nuestras actualizaciones en vivo se extenderán hasta el sábado para que pueda mantenerse actualizado toda la semana sobre las últimas noticias del Super Bowl.

Sadiel Castro y los expertos de la NFL en Español estarán en vivo todas las mañanas con detalles sobre todos los eventos y actividades relacionados con el Super Bowl en nuestra área. Heather Melendez también se unirá a la transmisión para ayudar a anticipar el pronóstico del juego del domingo.