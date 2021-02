Conteo Regresivo Del Gran Juego: NFL Super Bowl Experience reabrirá el miércoles en el centro de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Solo quedan cuatro días para el Super Bowl en Tampa y la actividad comienza a aumentar en el centro de la ciudad.

Después de estar cerrado durante dos días, la experiencia del Super Bowl de la NFL vuelve a abrir para los fanáticos a las 3 pm del miércoles. Si bien las entradas gratuitas reservadas para la experiencia en Julian B. Lane están agotadas, la NFL anunció que habrá disponibilidad limitada sin cita previa los miércoles y jueves de 3 p.m. a 10 p.m.

La experiencia del Super Bowl en Julian B. Lane estará abierta los viernes y sábados de 10 am a 10 pm, pero no se permitirán visitas sin cita previa.

Si no pudo obtener una reserva para Julian B. Lane Super Bowl Experience, puede ver la configuración en Curtis Hixon Park y Technology Village sin un boleto.

La aplicación NFL OnePass es necesaria para cualquiera que intente visitar Super Bowl Experience, Curtis Hixon Park o Technology Village. También se requieren cubiertas faciales.

8 On Your Side es su estación oficial de Bucs y se transmitirá en vivo todos los días a las 10 am ET para analizar lo que está sucediendo en nuestra área antes del gran juego . Nuestras actualizaciones en vivo se extenderán hasta el sábado para que pueda mantenerse actualizado toda la semana sobre las últimas noticias del Super Bowl.

JB Biunno y Avery Cotton estarán en vivo todas las mañanas con detalles sobre todos los eventos y actividades relacionados con el Super Bowl en nuestra área. Gabrielle Shirley y Daisy Ruth se les unirán en vivo desde la comunidad para mostrar cómo Tampa se está transformando en una ciudad anfitriona del campeonato. La meteoróloga Amanda Holly también se unirá a la transmisión para ayudar a anticipar el pronóstico del juego del domingo.

Una vez que se haya puesto al día con todo lo que sucede en Tampa Bay durante el día, asegúrese de volver a consultar a la 1 pm ET cuando JB Biunno también se unirá a “Big Game Bound” para brindarle las últimas noticias y análisis antes del Super Bowl.