Casi la mitad de los fanáticos de los deportes en Estados Unidos Quieren que sea feriado el lunes luego del Super Bowl

NASHUA, NH (AP) – Casi la mitad de los fanáticos de los deportes estadounidenses renunciarían a una de sus otras vacaciones laborales para tener un día libre después del domingo del Super Bowl, según una encuesta de 2020 encargada por la compañía diaria de deportes de fantasía DraftKings.

La encuesta, que fue realizada por la firma de encuestas SurveyGizmo, encontró que más del 40% preferiría trabajar el Día de los Presidentes, el cumpleaños de Martin Luther King o el Día de la Raza que el lunes después del juego de campeonato de la NFL.

Aproximadamente uno de cada 10 incluso preferiría trabajar en Navidad o Acción de Gracias, y aún más renunciarían al 4 de julio, el Día de Año Nuevo o el Día de los Caídos.

“Teníamos curiosidad por saber hasta qué punto se trataba de un feriado nacional en sí mismo”, dijo el presidente y cofundador de DraftKings, Matt Kalish. “A la gente le gusta salir a ver el partido. No quieren estar pensando: ‘Voy a llegar a casa a las 12:30 oa la 1 am. No quiero levantarme para ir a trabajar a la mañana siguiente’ “.

La empresa se puso en contacto por correo electrónico con una muestra representativa a nivel nacional de 1.003 personas que se identificaron como aficionados al deporte. Encontró que el 43% preferiría renunciar a una de sus vacaciones laborales para tomarse el día después del Super Bowl; El 43% dijo que no, y el 15% dijo que no estaba seguro.

También encontró que el 45% tiene más probabilidades de tomarse libre el Super Bowl el lunes si su equipo preferido gana el juego. Aproximadamente tres de cada 10 estuvieron de acuerdo con la declaración: “Me he reportado enfermo con poca antelación después del Super Bowl en el pasado”.

La compañía también preguntó a los fanáticos sus sentimientos sobre las apuestas deportivas y descubrió que el 82% de esos fanáticos de los deportes que se identifican a sí mismos quieren poder apostar legalmente en el Super Bowl. Más de las tres cuartas partes, 78%, dijeron que es más probable que vean todo el Super Bowl si tienen dinero en juego.

“Eso no es sorprendente”, dijo Kalish. “A la gente le gusta tener algo en juego cuando ven eventos importantes como el Super Bowl”.

Aunque DraftKings comenzó permitiendo que los fanáticos ganaran dinero jugando deportes de fantasía, ha ingresado al mercado de las apuestas deportivas desde que la Corte Suprema anuló una prohibición nacional en 2018. Ahora se ofrecen juegos de azar en deportes en 14 estados, sin incluir Massachusetts, la empresa de DraftKings hogar.

Aun así, la compañía ya le da a su personal el día libre el lunes posterior al Super Bowl.

“Es casi una recompensa para nuestros empleados”, dijo Kalish. “Siempre hemos tenido una política bastante indulgente. Descubrimos que la mitad de la compañía se tomaría el lunes libre después del Super Bowl “.