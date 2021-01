Accesorios de los Bucs se agotan durante la noche mientras los fanáticos se apresuran a comprar recuerdos del Super Bowl

TAMPA, Fla. (WLFA) – El juego de su vida espera a los Tampa Bay Buccaneers el 7 de febrero cuando reciban a los Kansas City Chiefs para el enfrentamiento definitivo en el fútbol.

Los Bucs sellaron el trato el domingo durante una intensa batalla en las duras temperaturas invernales de la tundra helada conocida como Lambeau Field. El juego del campeonato de la NFC trajo consigo un escalofrío de un solo dígito ese día.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, celebra con sus compañeros de equipo después de ganar el partido de fútbol americano del campeonato de la NFC contra los Green Bay Packers en Green Bay, Wisconsin, el domingo 24 de enero de 2021. Los Buccaneers derrotaron a los Packers 31-26 para avanzar a la Super Bowl. (Foto AP / Jeffrey Phelps)

Los fanáticos admiten que estaban preocupados a medida que se acercaba el día del juego, sabiendo que las temperaturas tan brutales golpearían los cuerpos de los jugadores de los Bucs. Los fanáticos de Tampa dicen que temían por sus favoritos de Florida, enfrentándose al equipo de toda la vida con base en la gélida Green Bay, donde el clima insoportablemente frío es la norma.

Los Packers son conocidos por su nivel de comodidad en el campo de fútbol en las temperaturas bajo cero del invierno.

De vuelta en Tampa, se predijo un pronóstico perfecto.

Tampa Bay disfrutaba de un cielo soleado donde el aire era de 75 grados. Entonces, ¿cómo les iría a los jugadores de los Bucs en el campo el domingo cuando sintieron el viento en sus huesos y vieron su aliento en el aire caminando hacia el Lambeau Field?

Resulta que la suerte también estaba en el aire cuando la fortuna sonrió a los muchachos de Florida.

Los jugadores de los Bucs parecían poco afectados por el frío invernal. Su resolución y enfoque permanecieron intactos y puntuales. Después de todo, solo tenían un trabajo: vencer a los Packers.

Tampa Bay estaba en llamas ese día, jugando con todo su corazón mientras desataban su hábil estilo de calor sobre sus oponentes de Wisconsin. El juego trajo consigo un atractivo nivel de intensidad e interés para los fanáticos de Tampa a 1.400 millas de distancia, esperando ver la batalla dentro de la batalla.

Brady contra Rodgers.

Los dos mariscales de campo bien conocidos y sumamente talentosos miraron fijamente al campo de juego en Green Bay, y en ese momento, su rivalidad se reavivó. Ambos son conocidos por sus habilidades de liderazgo y su habilidad atlética que se llevan a cabo en concierto cada vez que sus pies tocan el césped.

Los jugadores veteranos, amados tanto por los fanáticos como por los entrenadores, ejecutaron jugadas complejas el domingo durante una actuación conmovedora en el inolvidable enfrentamiento de la NFC.

Sin duda, ese día, Tom Brady y Aaron Rogers vieron en sus mentes algo extraordinario, algo que ambos querían y estaban dispuestos a poner todo en juego para conseguirlo.

La imagen mental es una que se comparte ampliamente entre los jugadores de la liga, tanto jóvenes como mayores.

De hecho, la sola vista de esta figura icónica evoca una profunda pasión por parte de quienes juegan.

El juego de campeonato de la NFC trajo consigo una hermosa promesa. El equipo ganador saborearía los derechos de fanfarronear siempre buscados. Una victoria también trajo consigo un viaje extraordinario que todo jugador desea, un objetivo que buscan lograr cada vez que entran a un estadio y sienten el césped debajo de sus tacos.

Una victoria el domingo fue su boleto al Super Bowl.

Y, para los Bucs, eso significó hacer historia donde jugarían en casa, en el estadio Raymond James, con fieles fanáticos de Tampa Bay. Una victoria en Green Bay traería consigo el tipo de alegría que los jugadores trabajan durante toda su carrera.

De eso están hechos los sueños en el fútbol. La oportunidad de estar en el enfrentamiento más grande e icónico del fútbol.

Los Buccaneers sabían lo que tenían que hacer y estaban preparados, todo el tiempo intensamente conscientes de lo que les esperaba al final.

Momentos como estos para los equipos de la NFL a menudo son raros en medio de una feroz competencia durante la temporada regular. Llegar aquí a veces lleva toda la vida. Para los Bucs, sabían en el fondo, era su momento de brillar.

Los fanáticos de Tampa Bay lo describen como un sueño hecho realidad.

Fue el destino.

Sí, el domingo por la noche pasará a los libros de historia, un juego en el que la magia estaba a su alrededor cuando encontraron la gloria en la parrilla.

Para los fanáticos en Tampa, la victoria épica provocó un frenesí después de que vieron a su equipo asegurar una oferta para el Super Bowl. Solo quedaba una cosa por hacer: conseguir el equipo.

“No puedes estar aquí y no representar al equipo”, dijo el aficionado de los Bucs, Randy Mutalka, quien miró el reloj todo el día el lunes. No podía terminar lo suficientemente pronto. Tenía planes, de esos que te ponen la piel de gallina. Un viaje a Dick’s Sporting Goods estaba al frente y al centro de su libro de jugadas.

Compras de souvenirs del Super Bowl.

Su plan de juego después del gran juego resultó ser complicado. Su estrategia de compra fue difícil de ejecutar al principio mientras buscaba equipo Brady. Fueron necesarios dos viajes a dos tiendas de Tampa, que no estaban cerca una de la otra.

Sin embargo, no se preocupe.

Este gran fan de Brady dice que manejaría cualquier distancia para obtener el equipo que muestra una victoria combinada del campeonato de la NFC con un viaje al Super Bowl.

En este momento, el negocio está en auge en Dick’s Sporting Goods en Westshore Plaza. Cuando los Bucs ganaron el domingo en Green Bay, las camisetas de recuerdo salieron de la imprenta ya que los comerciantes sabían que la carrera loca ocurriría en cuestión de minutos.

Chico, lo hice alguna vez.

La fiebre de los Bucs crea un frenesí entre los fanáticos y Dick’s se agotó de la noche a la mañana, según los gerentes. El horario de la tienda se extendió esa noche, permaneciendo abierto hasta tarde por la gran prisa.

El más vendido hasta ahora es la camiseta que todos quieren, ahora la que algunos no pueden conseguir.



Randy dice que conseguir equipo de recuerdo se trata de preservar los recuerdos de este momento épico. “Aunque Gronk o Brady pueden no estar en el equipo seis años después, siguen siendo los recuerdos. Oye, tengo esto, y sé por qué lo tengo”, le dijo Randy a 8 on your Side.

Después de la loca carrera del domingo por la noche, llegó la mañana del lunes con dos cargamentos de equipo Bucs cubiertos que llegaron justo a tiempo.

Los empleados pasan la mañana reabasteciendo los estantes vacíos mientras las multitudes continuaban con sus compras a lo largo del día. Al final del día, las existencias eran escasas y casi se habían agotado. La gerencia nos dice que llegará más mercadería el martes por la mañana para reponer el suministro.

Saben que los fanáticos quieren un pedazo de historia para recordar de un momento que nunca olvidarán.

Randy lo resumió mejor.

“Este será el año para todo”, dijo con una sonrisa. “Va a ser genial.”