5 cosas que no sabías sobre las apuestas del Super Bowl

TAMPA, Fla. ( CUBIERTAS ) – El Super Bowl es una de las raras ocasiones en el calendario deportivo en que todos, jugadores o no, conocen la diferencia de puntos.

Las apuestas de Big Game tienen un atractivo masivo en la corriente principal, ya que las historias inundan los cables de noticias sobre las probabilidades del Super Bowl y quién creen que los corredores de apuestas lo ganarán todo, o al menos cubrirán la diferencia. Pero en ese fugaz momento de comprensión también surgen muchos malentendidos.

Incluso los veteranos experimentados de Las Vegas pueden no conocer estos cinco datos sobre las apuestas del Super Bowl:

El público tiene el poder

El Super Bowl es un mercado único en sí mismo y, a diferencia de toda la temporada regular, e incluso de los juegos de playoffs anteriores, el movimiento de la línea no está dictado por las opiniones de los grandes apostadores respetados, también conocidos como punzantes o sabios, sino por el público en general.

El Super Bowl es el juego más popular del año, y las apuestas de $ 10, $ 100 y $ 1,000 de su jugador promedio se acumulan mucho más rápido que la acción de los apostadores inteligentes.

En general, los libros serán más rápidos para ajustar un margen o total (para ayudar a equilibrar la acción de cualquier lado) si los sabios tienen una opinión sólida sobre una apuesta en particular. Sin embargo, con dos semanas para tomar apuestas y sabiendo que el público de apuestas martillará este juego con ambos puños en el fin de semana del Super Bowl, es mucho menos probable que las casas de apuestas reaccionen al dinero temprano y muevan las probabilidades del Super Bowl .

Lo que no sucede en Las Vegas

Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre las apuestas del Super Bowl, y las apuestas deportivas en general, es que puedes apostar en casi cualquier cosa en Las Vegas.

Y las apuestas de utilería del Super Bowl se han convertido en un tema de conversación muy popular en los últimos años, gracias a apuestas locas como apostar en el espectáculo del medio tiempo , el himno nacional y a quien el MVP del juego agradece primero. Bueno, buena suerte para encontrar esas apuestas en cualquier casa de apuestas dentro de las fronteras estatales de Nevada (o Jersey o esos otros estados legales).

La Junta de Control de Juegos del Estado de Nevada es muy rígida sobre lo que puede y no puede apostar, y a menos que ese apoyo esté definido en el cuadro de puntuación del juego o lo decida una fuente legítima, los libros no pueden ofrecer probabilidades. Diablos, acaban de ofrecer probabilidades de MVP del Super Bowl por primera vez en 2016.

Por supuesto, los libros de Nueva Jersey y otros estados han hecho un buen trabajo ampliando los límites de las probabilidades de novedad (ofreciendo apuestas sobre el color del baño Gatorade ), pero todavía están esposados cuando se trata de esas extravagantes apuestas en el Súper Domingo.

Si ves probabilidades en cosas como, “¿Cuántos anuncios de Doritos habrá para el medio tiempo?”, “¿Con qué canción comenzará The Weeknd?” o cualquier cosa basada en la novia del mariscal de campo, esos provienen de casas de apuestas en línea en el extranjero o en el extranjero.

Esos operadores no se limitan a regulaciones estrictas y básicamente califican estos accesorios por su propia cuenta. Por lo tanto, las apuestas ganadoras sobre la duración del himno nacional, por ejemplo, podrían variar de un libro a otro dependiendo de cómo lo cronometraron y calificaron.

Esas llamadas “probabilidades de Las Vegas” de las que tanto le gusta hablar son más como “probabilidades de Costa Rica”.

No está apostando $ 1 millón en el Coin Flip

Todos hemos escuchado las historias de apuestas locas del gran apostador que apostó $ 1 millón en un accesorio loco. No importa cuántos colchones vendieron, no sucedió.

Las casas de apuestas se protegen de las pérdidas cuando se trata de accesorios impredecibles; así es como mantienen las luces encendidas. No corren riesgos. Cosas como el accesorio para lanzar una moneda tienen límites estrictos, incluso para un juego tan grande como el Super Bowl.

Apostar “cara” o “cruz” tiene un costo, y los libros establecen el jugo (precio de hacer una apuesta) tan alto como -130. Eso significa que debe apostar $ 1.30 por cada dólar que desee ganar. Y ese tamaño de apuesta alcanza un máximo de $ 500 a $ 5,000, dependiendo de dónde apueste. Entonces, incluso si logras jugar al lanzamiento de una moneda con una apuesta máxima, solo obtendrás un pago de $ 3,846.

Las apuestas de un millón de dólares son raras, incluso para el Super Bowl

Si bien estamos en el tema de las apuestas de $ 1 millón, estas no son tan comunes como piensas (aunque ha habido más en los últimos años y las casas de apuestas aman hacer alarde de ellas para obtener relaciones públicas adicionales). Incluso en el panorama de las apuestas legales en expansión, en el que se informa y tuitea cada apuesta notable, una verdadera apuesta de más de un millón es una especie de unicornio.

De vez en cuando, una ballena se maravilla en el manejo de las apuestas del Super Bowl, dejando caer algunos mili en el Gran Juego. Pero los libros no tienen que aceptar esa apuesta y algunos no quieren hacerlo. Las estrellas deben alinearse, de alguna manera, para colocar estas apuestas millonarias. No puede simplemente entrar en una casa de apuestas con un maletín lleno de dinero y apostar por los Jefes. Estas apuestas de un millón de dólares a menudo se solicitan con anticipación o se organizan a través de un anfitrión de casino si el libro está conectado a un casino terrestre.

La casa de apuestas debe tener un asa (la cantidad total de dinero apostado en el juego) o un asa de espera que pueda equilibrar ese tipo de acción, y también deben obtener la aprobación de sus respectivos “poderes fácticos” para realizarla. Siempre hay rumores detrás del mostrador de apuestas de un millón de dólares durante la semana del Super Bowl, pero la mayoría de las veces estas apuestas nunca aparecen.

Y cuando son reales, lo que no escucha en estas historias de grandes apuestas es que la apuesta masiva a menudo se divide en apuestas más pequeñas y se distribuye en diferentes probabilidades y vigas. Un libro puede permitir que un apostador de $ 1 millón obtenga $ 250,000 en la línea original, pero luego ajustará sus números y tomará otros $ 250K con un nuevo margen, total o precio, etc., limitando su responsabilidad con cada parte de ese millón que se apuesta. . Entonces, si bien ese jugador puede tener $ 1 millón en juego, en realidad se distribuye en una serie de boletos individuales con diferentes probabilidades.

La persona que realiza la apuesta también es examinada y, a menudo, es un jugador de casino o de apuestas deportivas conocido con buena reputación y cuentas con esa propiedad. No confunda el tamaño de la apuesta con el conocimiento de las apuestas. Los corredores de apuestas aceptarán con gusto apuestas considerables de los apostadores deportivos casuales, pero a menudo limitan la cantidad de acción que los verdaderos jugadores inteligentes pueden realizar, algo que vemos cada vez más en las apuestas estadounidenses de hoy.

En cuanto a hacer apuestas de un millón de dólares en el Super Bowl en los libros en línea, hay un pequeño puñado de tiendas que aceptarán ese tipo de dinero y aún menos que lo admitirían, para evitar aparecer en el radar de la caza de talentos anti-juego. grupos de trabajo del gobierno.

48 horas frenéticas

Las probabilidades del Super Bowl tienen dos semanas para generar acción, pero como un estudiante universitario holgazán que se abarrota para los exámenes, la mayoría de los apostadores esperan hasta el último minuto.

Las casas de apuestas estiman que alrededor del 95 por ciento del total de apuestas en el Gran Juego se produce en las últimas 48 horas antes del inicio: sábado y domingo. A medida que el rumor de los juegos alcanza un punto álgido, los turistas se amontonan en los casinos y los jugadores móviles iluminan sus aplicaciones, golpeando los contadores de apuestas deportivas e inundando las plataformas web con tráfico en línea durante el fin de semana del Super Bowl.

Se apostaron alrededor de $ 154.6 millones en el Super Bowl LIV en Nevada el año pasado y se estima que se apostaron $ 6.8 mil millones en la final de la NFL solo en los Estados Unidos, a través de tiendas en línea y operaciones de apuestas ilegales. Eso significa que en esos dos últimos días, se apostaron aproximadamente $ 6.46 mil millones en el Super Bowl.

Eso es $ 134,583,333 por hora.

