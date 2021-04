El gobernador DeSantis demanda a los CDC por orden de no navegar para cruceros

TAMPA, Florida (WFLA) – Después de un año sin cruceros, el gobernador Ron DeSantis dice que ya es suficiente.

El gobernador dijo que quiere que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades levanten su orden de no navegar para los cruceros. DeSantis anunció el jueves que el estado está presentando una demanda contra los CDC y el gobierno federal exigiendo la reapertura de la industria de cruceros.

La industria ha estado cerrada desde marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. DeSantis dijo que esto impide que muchos floridanos regresen al trabajo.

“Tenemos todas estas cosas disponibles, todos estos otros lugares han estado navegando y han funcionado. Han podido hacerlo bien”, dijo DeSantis.

La demanda se produce después de que Royal Caribbean anunció que reanudará sus operaciones en las Bahamas. El miércoles, el presidente de Carnival Cruise Line amenazó con retirar todos sus barcos de los puertos estadounidenses.

“Si estás preocupado por los estadounidenses y crees que deberías tomar las decisiones por ellos, seguirán navegando si así lo desean. Simplemente navegarán por una costa diferente. las Bahamas y los cruceros. Gastarán su dinero, pero eso no hará que nuestros amigos de Florida vuelvan a trabajar ”, dijo el gobernador.

La última guía de los CDC no afecta la orden condicional de no navegar que se emitió en octubre pasado, pero sí aconseja a los cruceros que realicen una serie de cambios antes de zarpar desde los EE. UU.

Bajo la guía, las líneas de cruceros deben establecer acuerdos en los puertos donde planean operar, implementar pruebas de rutina de COVID-19 y desarrollar planes de vacunación para reducir la propagación de COVID-19.

El gobernador dijo que dado que la vacuna COVID-19 está disponible para la mayoría de las personas, no hay ninguna razón por la que no puedan volver a funcionar.

“Estará disponible literalmente para todos sin importar la edad, sin importar la ocupación, todo eso en cuestión de semanas. Si estás diciendo bajo esa circunstancia que no puedes dejar que las líneas de cruceros naveguen, entonces eres básicamente un anti vaxxer. Quiero decir, estás diciendo que las vacunas no funcionan, supongo, porque si las vacunas no funcionan, entonces todo debe volver a la normalidad “, dijo DeSantis.