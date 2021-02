El gobernador DeSantis califica las críticas sobre los sitios emergentes de vacunación de Florida como 'una broma'

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

BROOKSVILLE, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis calificó las críticas recientes sobre la política de vacunación en Florida como “una broma” el miércoles durante una conferencia de prensa en Brooksville.

Algunas personas mayores se han acercado a 8 On Your Side, molestas por la forma en que hay sitios emergentes o cápsulas de vacunas solo en un puñado de comunidades. El gobernador DeSantis ha dicho repetidamente que esas dosis de vacuna provienen de una asignación separada . 8 On Your Side está trabajando para comprender exactamente lo que eso significa.

Mientras hablaba en Brooksville el miércoles por la mañana, se le preguntó al gobernador DeSantis sobre los pedidos del congresista Charlie Crist para una investigación federal sobre la distribución de su vacuna.

“Hay algunas personas que están más molestas conmigo por vacunar a las personas mayores que por otros gobernadores cuyas políticas han matado a las personas mayores y eso es una broma”, dijo el gobernador DeSantis.

Según los últimos datos estatales, ha habido 16 cápsulas que ofrecen dosis, a veces exclusivamente, en ciertos vecindarios, incluido Lakewood Ranch en el condado de Manatee. En total, se han administrado aproximadamente 75.000 inyecciones en cápsulas.

Compare eso con las dosis para los lugares de culto en todo el estado . Ha habido cerca de 50.000 disparos predominantemente para iglesias negras.

Cuando se le preguntó sobre la equidad de las vacunas, el gobernador DeSantis defendió su política de cápsulas, que permite la exclusividad, al hablar sobre las asignaciones de vacunas. 8 On Your Side pidió al gobernador DeSantis que explicara las asignaciones que se asignan a las casas de culto frente a las vainas.

“Los 50.000 disparos en los eventos basados en la fe, ¿son de la asignación estatal y del bote del condado?” preguntó el investigador Mahsa Saeidi. “Además, los 75.000 disparos en las cápsulas, usted ha dicho repetidamente que se trata de una asignación separada y una asignación adicional. ¿Puede explicar qué es esa asignación y de dónde viene?”

“Así que sí, un par de cosas, sí, las iglesias están separadas”, dijo el gobernador DeSantis. “Las comunidades para personas mayores como esta están separadas. Sin embargo, si se remonta al principio, cuando estaban haciendo Kings Point en Delray Beach … y el condado de Broward … algunos de esos centros masivos para personas mayores, pueden haber estado departamentos “.

Según las declaraciones del gobernador DeSantis, no solo los vecindarios como Lakewood Ranch se sumergen en esa asignación adicional, sino también instituciones como las iglesias negras.

8 On Your Side continuará investigando la distribución de vacunas del estado.