El frustrado propietario de una pequeña empresa se sienta en el lobby del Bank of America durante seis horas para resolver el problema

TAMPA, Fla. (WFLA) – Más Bank of America problemas para propietarios de pequeñas empresas en el Área de la Bahía. Esta vez de una mujer que dice que tuvo que tomar medidas extremas para hacer algo.

Su historia es similar a las docenas de historias que hemos escuchado sobre los propietarios de pequeñas empresas que tienen problemas para comunicarse con Bank of America. Tuvo que recurrir a lo que ella llama “Un buen viejo sentado”.

Kathy Monroe dirige el examen DOT Tampa en Seffner, una clínica para camioneros. Desde que comenzó la crisis de COVID-19, su pequeña empresa de dos empleados ha sufrido.

“Mi negocio se vio afectado de inmediato. Cayó un 90% de la noche a la mañana”, dijo Monroe.

En busca de alivio del Programa de Protección de Nómina , solicitó el 6 de abril con Bank of America. Queriendo corregir su solicitud, dice que intentó ponerse en contacto con el servicio al cliente durante cuatro semanas.

“Ni siquiera pude recibir una llamada telefónica de nadie en el Bank of America”, dijo Monroe.

Frustrada, solicitó en Grow Financial, donde fue aprobada rápidamente. Sin embargo, la Administración de Pequeños Negocios rechazó ese préstamo ya que Bank of America ya había presentado la solicitud original.

“Redujeron el monto que solicité y lo presentaron a la SBA sin revisarlo conmigo; sin mi aprobación”, dijo Monroe.

Miles de dólares menos de lo que ella necesitaba y calificaba. Ella hizo una cita para cancelar ese préstamo en su sucursal local del Banco de América, donde dice que le dijeron que se fuera a casa.

En cambio, se sentó en el vestíbulo negándose a irse durante seis horas.

8 On Your Side contactó a Bank of America, quien nos dijo que la única forma de contactar a alguien en el banco era enviando un correo electrónico a ppp_help@bofa.com.

“Eso es prácticamente todo lo que pueden hacer”, preguntó Marco Villarreal de 8 On Your Side.

Un portavoz del Banco de América confirmó que esa es la mejor manera de contactar a alguien. Afirman que los equipos de representantes de servicio al cliente están enviando un correo electrónico y llamando a los clientes para resolver problemas diciendo que el proceso se hizo digital para proteger a los clientes y los clientes de exponerse al coronavirus.

Bank of America dice que 5.600 de sus solicitudes de préstamos presentadas a la SBA han sido aprobadas en Tampa Bay. Eso es más de $ 504 millones en volumen de préstamos, el 98% de los cuales se destinan a empresas con menos de 100 empleados.

A pesar de que 8 On Your Side le dijo a un portavoz del Bank of America que los clientes frustrados solo pueden enviar correos electrónicos, dicen que no hay mejor manera.

“Si no pudiera terminar la mía en cuatro semanas, estoy bastante seguro de que hay millones de pequeñas empresas que no pueden hablar con el servicio al cliente o resolver cualquier error”, dijo Monroe.

Monroe dijo que justo antes de que cerrara su sucursal del Bank of America, recibió la confirmación de que su préstamo fue cancelado. Grow Financial dice que su préstamo PPP fue aprobado por la SBA.

