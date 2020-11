El ex ladrón de bancos de Tampa Bay se encuentra con la detective después de que ella cambió su vida, 28 años después

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

SAFETY HARBOR, Fla. (WFLA) – Debe haber sido un momento inusual e incómodo para Don Cummins. Por primera vez en casi tres décadas, se encontró cara a cara con el detective que lo atrapó.

Cummins robó varios bancos en el condado de Pinellas en 1991 y estuvo huyendo durante meses. La detective de la oficina del alguacil de Pinellas, Rachel Hughes, estaba detrás de él.

“Era como un bulldog con dientes”, dijo Hughes. “No iba a dejarlo ir”. Hughes no lo hizo y en diciembre de 1991, Cummins fue capturado en el condado de Orange.

Finalmente, lo llevó de regreso al condado de Pinellas, donde se declaró culpable de los cargos de robo y un juez lo sentenció a pasar tiempo en la prisión estatal de Florida.

Cumplió 15 años antes de su liberación y luego volvió a atravesar tiempos difíciles. Él cree que su dependencia de las drogas lo llevó a la muerte. Pero después de una rehabilitación exitosa, ha cambiado su vida y ahora es esposo, padre y orador motivacional.

“Lo más importante que me ayudó, y creo que cualquier otra persona que esté tratando de cambiar su vida es la sólida creencia de que lo valen”, dijo Cummins. “Que se merecen una buena vida”.

Cummins ahora habla con los estudiantes de las escuelas del condado de Pinellas sobre cómo no elegir el camino que eligió. También ha escrito un libro titulado ” The Prison Within: A Memoir of Breaking Free “.

El detective Hughes ahora es el pastor Hughes. Se retiró de la oficina del alguacil en 2009. También está retirada del ejército después de realizar varias giras en el extranjero. Ella dice que Dios la impulsó a ser pastora y cree que Dios también guió a Don Cummins.

“Es como, guau”, dijo Hughes, sentada en el banco delantero de su iglesia de Palm Harbor. “El todopoderoso tiene … puede tomar un lío y enviar un mensaje, ¿eh?”