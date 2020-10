El estudio de la vacuna COVID-19 se llevará a cabo en las instalaciones de investigación de Pasco

LAKELAND, Florida (WFLA) - Una maestra de secundaria del condado de Polk se siente mucho menos mágica esta semana después de descubrir que era una de los 28,000 empleados de parques temáticos despedidos por The Walt Disney Co.

"[Tuesday] noche sentí como si alguien me arrancara el corazón y me dijeron 'Mira lo que tengo'. Eso no se repite ”, dijo Tracey Downey, maestra de historia en Ridge Community High School.