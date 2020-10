El error del sistema le cuesta a la madre desempleada de Pinellas $ 12,000 en beneficios e hija

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Una madre del condado de Pinellas culpa al defectuoso sistema de desempleo del estado por perder su casa y su hija de nueve años.

Kristina McGarry dice que tiene $ 12,000 en beneficios en espera debido a un error del sistema y no puede liberarlos. Todo tipo de errores del sistema han perseguido a los floridanos desempleados desde que comenzó la saga de la pandemia del desempleo en marzo.

McGarry apenas se había recuperado cuando la pandemia la derribó de nuevo. Después de perder su negocio de salud y bienestar a fines de 2019, solicitó el desempleo pero no cobró.

En cambio, comenzó a trabajar como camarera para mantener a su hija, COVID-19 le costó a McGarry ese trabajo casi tan pronto como lo consiguió. Solicitó el desempleo una vez más.

“Recibí algunos cheques, como siempre, no hubo ningún problema”, explicó McGarry. “Y luego los controles simplemente se detuvieron”.

Al parecer, se vio atrapada en un problema técnico bien documentado que interrumpió miles de pagos. Pero cuando se reanudaron los beneficios de los demás, los de ella no. Más tarde, McGarry se enteró a través del Departamento de Oportunidades Económicas que una falla por separado revirtió el sistema a su reclamo de 2019, descalificando el resto de sus beneficios.

Meses de acosar al DEO y a los legisladores locales no la llevaron a ninguna parte. Entonces, pasó a 8 On Your Side.

El defectuoso sistema de desempleo de Florida continúa aislando a quienes lo necesitan.

El martes, el sitio CONNECT se bloqueó por lo que la agencia describió como un problema “aislado” pero conocido, relacionado con un gran volumen. Wednesday, 8 On Your Side recibió capturas de pantalla de solicitantes confundidos después de que el sistema comenzara a solicitarles los programas incorrectos.

Sin dinero, McGarry se ha visto obligada a mudarse a su coche y devolver a su hija a su ex por el momento.

Pero no ha terminado de luchar por ella … o por lo que se le debe.

“Mi hija es mi motor, haré cualquier cosa por ella”, dijo McGarry. “Dejaré mi orgullo a un lado, haré todo lo que tenga que hacer para cuidar de ella”.

8 On Your Side se ha puesto en contacto con el DEO para ver si pueden corregir el problema de la reclamación de McGarry para que pueda obtener sus beneficios y, lo más importante, recuperar a su hija.

Al momento de escribir este artículo, un portavoz de la DEO dice que los miembros del equipo todavía están investigando el problema del miércoles con la clasificación de algunos solicitantes en el programa incorrecto.

