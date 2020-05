El dueño del gimnasio Pinellas puede abrir la próxima semana, a pesar de la orden del gobernador

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Cuando el gobernador Ron Desantis anunció que Florida estaba reabriendo lentamente, Travis Labazzo pensó, finalmente, alivio.

Labazzo posee Amped Fitness en el condado de Pinellas, que tiene gimnasios en Largo, Pinellas Park y San Petersburgo, y pronto abrirá uno en el área de Tyrone.

Estaba devastado cuando supo que los gimnasios quedaron fuera de la lista de negocios a los que se les permitió reabrir.

“Y solo estaba hablando con mi esposa y pensábamos que no había forma de que no abriera los gimnasios”, dijo Labazzo. “Y cuando llegó a la fase uno y anunció que los gimnasios no formaban parte de ella, quedamos completamente conmocionados”.

Labazzo explica que, antes del cierre, tenía todas las demás máquinas cardiovasculares desconectadas. Los empleados estaban limpiando el equipo con frecuencia y los miembros del gimnasio también estaban haciendo su parte. El plan era hacer lo mismo cuando se reabrieran las instalaciones.

“Lo que la gente no entiende, cuando cierra el negocio, no se trata de ganancias comerciales”, dijo Labazzo. “Se trata de los empleados”.

Clay Payne gestiona la ubicación de Largo y se hace eco del sentimiento. “No entra dinero, así que no recibimos cheques de pago”, dijo Payne. “El préstamo PPP aún no ha sido aceptado, si es que lo ha hecho”.

Labazzo espera que el gobernador DeSantis reconsidere y permita que los centros de acondicionamiento físico vuelvan a abrir. Si no, dice que puede verse obligado a romper las reglas.

“No es si, pero cuando voy a abrir entre el 4 y el 8”, dijo Labazzo. “Me he alineado como todos los demás. Lo hice cuando todos me lo pidieron, seguí las reglas, cumplí las reglas y ahora espero que haga lo correcto”. “.

