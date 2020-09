El Distrito Escolar del Condado de Pinellas propone soluciones de enseñanza simultánea, algunos dicen que no es suficiente

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LARGO, Fla. (WFLA) – Derrotada y enojada, la Asociación de Maestros de Aula Pinellas dijo que eso es lo que muchos maestros se sienten debido a la enseñanza simultánea. Ahí es cuando instruyen a sus estudiantes tanto en línea como en persona al mismo tiempo.

El distrito escolar y el sindicato de maestros están proponiendo cambios, pero aún así, no están de acuerdo.

“Derrotado y frustrado porque no pueden llegar a todos sus estudiantes y no pueden brindar el nivel de educación que están acostumbrados a brindar”, dijo Nancy Valardi, presidenta de PCTA.

Ella dijo que los cambios que propusieron a la junta incluyen rehacer los horarios para crear pequeñas aulas puramente presenciales, agrupar virtualmente a los estudiantes en clases solo en línea por escuela o condado, y estipendios para quienes enseñan simultáneamente.

“Me atrevería a decir que todo es posible, pero todo tiene un costo de oportunidad”, dijo Kevin Hendrick, superintendente adjunto del condado de Pinellas.

Hendrick dijo que están proponiendo diferentes soluciones, que incluyen grupos de enseñanza en segmentos de 20 minutos, usando una tableta para permitir que los maestros observen a los estudiantes en casa y en clase, usando un auricular para escuchar a los estudiantes en línea mientras enseñan la clase en persona.

8 Christine McLarty, de On Your Side, le preguntó a Hendrick si el distrito consideraría el estipendio que solicita la asociación de aulas. “No puedo hablar de eso”, dijo Hendrick. Dijo que eso es algo que sucede en las negociaciones, por lo que no sería apropiado que él hiciera un comentario.

El distrito dijo que el 52% de los maestros están enseñando simultáneamente, por PCTA dijo que les gustaría que ese número sea inferior al 10%.

Travis Lueth y su esposa son maestros, dijo, mientras los líderes negocian, están atrapados en el medio.

“En algún momento del camino alguien se está quedando con el extremo más corto del palo, los maestros solo tienen un límite de atención que prestar”, dijo Lueth.

PCTA dijo que su próxima reunión de negociación es en la sede del distrito escolar el lunes 14 de septiembre. Quédese con 8 On Your Side para obtener detalles sobre las decisiones que podrían afectar a los estudiantes y maestros.

A continuación se muestra la última propuesta de soluciones de PCTA al distrito escolar.





A continuación se muestra la última propuesta de soluciones de los líderes del distrito escolar al PCTA.

Últimas noticias sobre Coronavirus: