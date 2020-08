El distrito escolar de Hillsborough dice que el inicio virtual sigue el orden estatal mientras DeSantis promueve opciones para los padres

RIVERVIEW, Fla. (WFLA) – Una batalla entre Florida y uno de sus distritos escolares más grandes continuó el lunes mientras el gobernador Ron DeSantis estaba en la ciudad para enfatizar su postura de que los padres deberían poder tomar decisiones que sean mejores para sus hijos cuando vuelve a empezar la escuela a finales de este mes.

Durante una mesa redonda sobre educación en Riverview el lunes por la tarde, el gobernador DeSantis y el comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, destacaron la importancia de brindar opciones a los padres, pero también dejar las decisiones locales en manos de los distritos.

“Aquí en el estado de Florida, realmente creemos en capacitar a los padres para que tengan una opción sobre el próximo año escolar”, dijo el gobernador DeSantis. “Habrá algunos padres que prefieren permanecer en el aprendizaje a distancia y tienen derecho a hacerlo. Hay muchos padres que realmente quieren que sus hijos tengan la oportunidad de volver a la instrucción en persona”.

La mayoría de los distritos en el área de Tampa Bay han ofrecido a los padres opciones para enviar a sus hijos de regreso para el aprendizaje en persona o mantener a sus hijos en casa para continuar con el aprendizaje virtual. La mayoría de los distritos escolares de la zona también han retrasado el primer día de clases .

La semana pasada, la junta escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, el tercer distrito más grande de Florida, votó para comenzar la escuela con cuatro semanas de aprendizaje en línea . Al día siguiente, sin embargo, Corcoran envió a la junta escolar una carta reprendiendo ese plan , esencialmente obligando al distrito escolar a frenar.

En su carta, Corcoran dijo que el plan del distrito para comenzar virtualmente violó una orden de emergencia firmada en julio que ordenaba que todos los ladrillos y mortero reabrieran en agosto y brindaran “la panoplia completa de servicios” cinco días a la semana.

Pero un portavoz del distrito escolar argumentó el lunes que la decisión de comenzar virtualmente no viola la orden.

“Nuestro distrito siguió explícitamente la orden ejecutiva del estado”, dijo el portavoz. “La orden brinda a los distritos escolares la opción de no abrir las tiendas físicas ‘sujeto a los avisos u órdenes del Departamento de Salud de Florida, (o) los departamentos de salud locales'”.

El distrito dice que la junta escolar tomó una decisión informada la semana pasada después de escuchar a funcionarios de salud pública y expertos locales en enfermedades infecciosas.

“Se le preguntó al panel si deberíamos abrir nuestras puertas y ningún profesional médico podría recomendar la apertura hoy”, dijo el comunicado. “La orden del estado continúa diciendo que la decisión diaria de abrir o cerrar una escuela siempre recae en la localidad”.

Tanto Corcoran como DeSantis destacaron el lunes que las decisiones se dejan en manos de los distritos.

“Dije desde el principio de esto que habrá flexibilidad, le dije a los distritos escolares que si no crees que estás listo en tu cita normal, debes moverlo hacia atrás, moverlo hacia atrás”, dijo DeSantis el lunes. en respuesta a la pregunta de Mahsa Saeidi de 8 On Your Side sobre la carta del viernes. “Y creo que deberíamos ser flexibles y debería estar en sintonía con las circunstancias en el terreno. Pero al mismo tiempo, algunas de estas cosas ya no son discutibles”.

Durante la mesa redonda, DeSantis señaló las tendencias recientes que, según él, muestran una lenta propagación del coronavirus en las últimas semanas. El estado reportó 4.155 casos nuevos el lunes, el total más bajo de un solo día desde junio .

“Obviamente queremos seguir viendo eso, pero también somos conscientes de que nada es, este es un momento incierto”, dijo. “Pero creo que cuando ves estas cosas durante más de unos pocos días, puedes ver que estas tendencias han sido fuertes”.

DeSantis también señaló que “esto es un maratón, no un sprint”.

