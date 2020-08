El deseo de un niño de Oklahoma de 9 años de tener una familia fue concedido después de que la historia de adopción se hiciera viral

OKLAHOMA CITY ( KFOR ) – El niño de Oklahoma cuya desgarradora búsqueda de una familia adoptiva fue noticia en todo el país a principios de agosto obtendrá su único deseo.

Cuando nuestra estación hermana KFOR conoció a Jordan, de 9 años, y le preguntó qué desearía si tuviera tres deseos, les dijo que solo necesitaría uno.

“Tener una familia, una familia, una familia. Esos son los únicos deseos que tengo ”, dijo Jordan.

El Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma recibió alrededor de 10,000 consultas de personas que preguntaban cómo podían adoptar a Jordan.

Después de esa abrumadora respuesta, el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma le dijo a la KFOR que el deseo de Jordan se cumpliría.

Jordan vive ahora en un hogar grupal, pero le encantaría tener un sentido de normalidad y el amor incondicional de un padre.

“La razón por la que es importante es porque podría tener algunas personas con quienes hablar en cualquier momento que lo necesite”, dijo Jordan. “Espero que alguno de ustedes me elija”.

La historia de Jordan terminó llegando a todo el país con cientos de personas que querían adoptar al joven con llamadas llenas desde lugares tan lejanos como Nueva Jersey, Florida, Illinois y Kentucky, por nombrar algunos.

El deseo del niño de 9 años de encontrar una familia llegó a las masas en solo un par de días.

“Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá, o simplemente mamá, o simplemente papá. Realmente no me importa ”, dijo Jordan en una entrevista en julio.

Si bien la mayoría de las llamadas y correos electrónicos provenían de posibles padres adoptivos, muchas otras provenían de personas que solo querían ayudar al joven o enviarle un amable mensaje de apoyo.

Los detalles exactos del nuevo hogar de Jordan son privados.

El OKDHS dice que realmente necesitan familias de acogida en este momento que puedan cuidar a niños mayores, grupos de hermanos y niños con necesidades especiales.

