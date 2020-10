El constructor de viviendas demuele una casa después de construir demasiado cerca de la casa de un vecino; promete construir una nueva casa más lejos

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

BRADENTON, Fla. (WFLA) – Fue un espectáculo que los residentes de la comunidad Rosedale de Bradenton nunca pensaron que verían: una casa nueva que está siendo demolida para corregir un error de construcción.

El constructor Ashton Woods derribó la casa, después de construirla a solo 7 pies y 6 pulgadas de la casa del vecino. El condado de Manatee requiere al menos 12 pies entre las casas de este vecindario.

Esto es lo que hay que hacer “, dijo Kirk Tcherneschoff, quien vive justo al lado.” Tenemos que seguir las reglas, siendo un miembro de la Asociación de Propietarios aquí. El constructor no debería poder eludir las reglas “.

Una investigación de Better Call Behnken expuso el error y que los funcionarios del condado de Manatee no se dieron cuenta del error hasta noviembre pasado . Se ordenó detener la construcción, pero el constructor no tomó ninguna medida y dejó la casa para sentarse.

Los vecinos estaban molestos, preocupados por los valores de la propiedad, la privacidad y las preocupaciones de seguridad contra incendios.

Las casas que están demasiado juntas representan un peligro potencial porque si una casa se incendia y está demasiado cerca de otra, ambas podrían incendiarse.

Ashton Woods está tomando esta drástica acción para resolver una disputa de casi un año con los residentes de la comunidad de Rosedale, cerca de Lakewood Ranch.

El constructor retiró abruptamente su solicitud de una variación para continuar construyendo la casa la semana pasada, y mostró su voluntad con una excavadora.

Dos semanas antes de la audiencia de discrepancia, el constructor decidió derribar la casa y comenzar de nuevo, construyendo una nueva casa más lejos de la casa de los vecinos.

Darryl Colwell, gerente de división de Ashton Woods, envió esta declaración a Better Call Behnken:

“Después de una revisión adicional, Ashton Woods retiró voluntariamente la solicitud de variación y eligió seguir adelante con la reubicación y el reinicio de la construcción de la casa. Los requisitos de zonificación en la comunidad son únicos, lo que resulta en múltiples problemas de zonificación y variación y con eso, decidimos continuar con esta solución. Estamos esperando las aprobaciones necesarias para seguir adelante y no tenemos una fecha fija para la demolición en este momento “.

No está claro cuándo se construirá la nueva casa, pero el terreno ahora está despejado y listo para la construcción de una nueva casa, esta vez, a una distancia segura.

El vecino Jerry Wilson dijo que esto es una victoria para el vecindario y que, en última instancia, el constructor también ganará, porque tendrán una casa más comercial para vender.

“Todo lo que puedo decirle a cualquiera que esté escuchando, asegúrese de llamar a Behnken, es lo correcto”, dijo Wilson.

