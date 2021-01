El congresista de Tampa Bay recién juramentado se une a los republicanos que disputan los resultados de las elecciones presidenciales

TAMPA, Fla. (WFLA) – Un congresista del área de Tampa Bay que acaba de prestar juramento en la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció el lunes que se unirá a un grupo de sus colegas republicanos para desafiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El representante Scott Franklin (R-FL) emitió un comunicado el lunes diciendo que desafiaría los resultados de las elecciones para “garantizar que haya un proceso electoral justo que cuente cada voto emitido legalmente”.

“Después de las elecciones, ha habido una falta de transparencia en el recuento de votos en varios estados que merecen un escrutinio más detenido. Por esa razón, me uniré a mis colegas republicanos para desafiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 para asegurar que haya elecciones justas. proceso que cuenta cada voto emitido legalmente “, dijo Franklin.

Su anuncio se produce días antes de una sesión conjunta del Congreso para contar los votos electorales. Esa sesión está programada para el miércoles y es el paso final para reafirmar la victoria del presidente electo Joe Biden antes de su toma de posesión el 20 de enero .

En su declaración, Franklin dice que los demócratas “demostraron al país que estaban dispuestos a desplegar cualquier táctica para asegurar que Donald Trump no fuera reelegido como presidente de Estados Unidos”. El congresista hace referencia al juicio político del presidente y al “envío masivo de votos no solicitados”.

“Si bien apoyo inequívocamente una transferencia pacífica del poder en nuestra estimada democracia, debe hacerse de acuerdo con la justicia, la transparencia y la integridad”, escribió Franklin. “Hay muchas preguntas válidas que se han planteado sobre este proceso”.

El representante Franklin prestó juramento el domingo después de ganar la carrera del Distrito 15 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre . Llegó a las elecciones generales al derrotar a su colega republicano y congresista en funciones Ross Spano .

Según Associated Press, ahora se une a docenas de republicanos de la Cámara de Representantes, así como a varios senadores republicanos, que se espera que se opongan a los resultados de algunos estados indecisos donde el presidente Donald Trump ha alegado fraude. Varios funcionarios electorales, y el ahora ex fiscal general William Barr, han dicho que no hubo un fraude generalizado en las elecciones. La AP dice que ni Trump ni ninguno de los legisladores que prometieron objetar han presentado evidencia creíble que cambiaría el resultado.

La AP también informa que ha habido una serie de funcionarios republicanos actuales y anteriores que condenaron los esfuerzos para revertir las elecciones.